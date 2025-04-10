癌症治療突破 開啟AI照護新時代

癌症已成為國人健康最嚴峻的挑戰。近年癌症研究從聚焦於細胞突變，轉變為腫瘤的微環境及更宏觀的大環境。國家衛生研究院院長司徒惠康表示，未來癌症治療不僅要針對腫瘤本體，還須考量整體生理環境，透過全方位分析癌細胞，從傳統的放化療，進化至標靶藥物、免疫治療與個人化細胞治療。最新研究顯示，經由免疫治療康復的癌友，有較高的存活期。

司徒惠康提到，國家衛生研究院自1996年開始投入癌症研究，於2005年建立台灣地區肝細胞癌研究網，蒐集肝臟腫瘤檢體及相關資料，並於2014年正式成立國家衛生研究院人體生物資料庫；2024年與藥廠及17家醫院合作，建立本土癌症基因庫，為精準醫療奠定基礎。

考量生理環境 精準化治療

國家衛生研究院院長司徒惠康。記者林澔一／攝影

司徒惠康指出，這10年間，癌症研究擴展至腫瘤的微環境到大環境。腫瘤微環境不僅能幫助癌細胞躲避免疫攻擊，還會促使癌細胞對治療產生抗藥性，也就是癌細胞受到微環境影響，如免疫細胞、血管，甚至還涉及全身性因素，都會影響癌細胞的生長與轉移。未來治療除了針對腫瘤，還須考量整體生理環境，全方位分析癌細胞如何突破血管屏障、轉移至特定器官，進一步發展更精準的個人化治療策略。

在免疫治療領域，國家衛生研究院也取得多項突破，特別是近年來備受矚目的CAR-T細胞療法（Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy）。這項技術透過基因工程改造患者自身的T細胞，使其能夠精準攻擊癌細胞，在血液腫瘤如急性淋巴性白血病、多發性骨髓瘤的治療上，展現極高療效。

AI找癌症標的 提高準確率

隨著AI與大數據技術的進步，國衛院導入AI輔助診斷與治療決策，透過AI技術分析大規模基因數據與臨床數據，研究人員能夠更快速地找出癌症標的，提高早期診斷的準確率。此外，AI影像分析技術也應用於病理切片與放射影像診斷，提升醫師對癌症組織變化的判讀能力。

司徒惠康表示，未來癌症治療的方向，將針對形成癌症的危險因子進行干預，從源頭阻斷癌症，並加強發展「癌症疫苗」，期盼未來能透過疫苗技術誘導免疫系統精準攻擊癌細胞。

導入創新科技 整合性照護

明年國衛院即將迎來成立30周年，隨著癌症研究的進展，癌症不再僅是「延長生命」，而是可以被有效管理的慢性病。透過跨領域合作與創新科技的導入，使得癌症治療從傳統的放化療進化至標靶藥物、免疫治療與個人化細胞治療，並逐步邁向全身性、整合性的癌症照護新時代。

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」將於4月12日、13日在政大公企中心舉行，國衛院院長司徒惠康將發表「國衛院如何打造本土癌症基因庫」，歡迎民眾報名參加。