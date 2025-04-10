台鐵漲價 花蓮憂打擊觀光

台鐵票價將調漲，台北到花蓮的自強號，一口氣大漲一四三元，讓民眾大喊吃不消。旅宿業者憂花蓮觀光恐再受打擊，建議逐步調漲或結合產業推套裝行程；縣議會國民黨團昨赴花蓮車站抗議，要求凍漲北花票價，否則不排除號召民眾包圍車站。對此，交通部表示，將研擬花東居民彈性票價。

台鐵票價將於六月廿三日調漲，北花自強號票價將從四四○元漲到五八三元，漲幅達百分之卅二，高於台鐵票價平均漲幅百分之廿六點八。

不滿漲幅太大，花蓮縣議會國民黨團八名議員與十三鄉鎮代表，昨赴花蓮車站抗議，強調花蓮人不論外出上班、求學，甚至出國都須搭乘火車，在蘇花公路安全提升計畫未完成前，要求台鐵凍漲票價，否則不排除號召民眾包圍車站表達不滿。

立委傅崐萁昨天也說，現在國內產業承受美國關稅嚴重衝擊，政府此時除盡速談判，也應抑制物價，尤其台鐵票價不該漲，恐帶動萬物齊漲，希望暫緩實施。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，東部交通重度依賴鐵路，票價上漲會降低旅客到花蓮觀光的意願，對復甦中的觀光產業打擊很大，是否能結合地方觀光產業推包套方案像住宿優惠、租車折扣等，減少遊客旅遊成本。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐也說「台鐵漲價不合理」。

對此，交通部長陳世凱昨在立院答詢時表示，台鐵票價已凍漲卅年，如今雖調漲票價，但絕對會將民眾衝擊降到最低，票價調漲對於通勤來說幾乎完全無影響，只要使用TPASS，所有漲幅都由政府吸收。

台鐵總經理馮輝昇說，日前行政院已函示票價調漲要考量花東災後情況，目前朝研擬花東居民彈性票價，若加入台鐵會員可用點數抵扣，降低花東民眾返鄉成本。