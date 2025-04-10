我國際航點恢復疫前73％

疫後國境開放至今二年多，根據交通部統計，今年夏季（三月卅日至十月廿五日）國際及兩岸航班共飛航一○一個航點，僅恢復到疫情前的百分之七十三。為吸引更多旅客來台，交通部表示，今年來台旅客千萬人次目標不變，桃機、台中、高雄、松山今年夏季將再恢復、新增十一個航點。

根據民航局統計，今年截至二月，國際及兩岸定期航班客運量為九四一萬人次，一月來台旅客數為六十五點一萬人次，較去年同期增加百分之十點卅六，恢復至疫前同期七成五。

民航局表示，根據移民署數據，今年第一季來台旅客可望突破二一○萬人次，為滿足並吸引更多旅運需求，桃機今年夏季將新增四個航點、高雄機場三個、台中機場新增恢復三個航點。

不過空服員工會秘書長周聖凱說，美國對等關稅雖才剛生效，已有不少空服員憂心未來載客量是否受影響，工會也預期長期下來貨運營收可能減少。過去航班大幅度縮減，是遇到美國九一一事件及新冠肺炎疫情，對等關稅是否也會造成同樣衝擊，需再持續觀察。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，對等關稅恐引發全球經濟衰退，日韓、港澳等旅客主要來源國，均為關稅重災戶，盼賴政府與川普政府商談出好的結果。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，若這波關稅戰持續、甚至升級，全年旅遊人次可能只剩七百或八百萬人次，且就算國人減少出國，國旅也未必樂觀。

觀光署表示，今年引客來台觀光策略將著重於主要市場強化品牌行銷等，並持續爭取增開航班航線。