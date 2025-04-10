居服員甘苦談／71歲嬤顧阿祖 雖累沒想退休

人口老化，老老照顧已成常態，連居家照服也是如此。擔任居服員近廿年的林瑞菁，今年七十一歲，多年來仍持續照護兩名年逾九十歲的長者，如同阿嬤照顧阿祖，儘管有時很累，但卻從沒有想過退休，想到有人需要她照顧，就滿心熱血，每天騎著單車至個案家中提供服務。

每天上午七時許，林瑞菁就出門工作，戴上安全帽，騎著機車，熟練地穿梭在新北市板橋一帶，先是幫忙一名廿多歲身心障礙者上班，上午九時至中午時段則陪伴一名九十多歲失智阿嬤，下午則至另一位九十多歲阿嬤家中幫忙備餐，陪伴用餐。

這一、廿年來，林瑞菁持續陪伴、照顧失智者、身心障礙者，每天工作至少八小時，下班後還參加冥想、名人講座等線上課程，周末至公園打打太極拳、跳舞。林瑞菁說「我每天很忙的」。

照顧九十多歲失智症長者，確實不易。林瑞菁說，失智者情緒不好，易發脾氣，或說些不好聽的話，但自己樂觀面對，因為對方絕非故意，而是生病使然。這些年來，已將失智長輩視為家人，只要想得開，就不會覺得辛苦。

居家服務員多為中高齡族群，任職於私立君蔚居家長照機構服務，廿三歲居服員魏郁潔、廿四歲黃耀霆，就顯得特別。大學相關科系畢業後，原可直接擔任居服員督導，兩人卻從基層做起，先擔任居服員，了解實際工作內容，雖然薪水不高，卻有著濃濃的成就感。

魏郁潔、黃耀霆均畢業於台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系。兩人均認為，稱職的居服員應具備三大特質，首先是喜歡和長輩聊天，其次是做事細心，不怕髒，最後是臨場反應快。當看到失能長輩在自己照顧下，改善生活品質，延緩失能狀況，內心就充滿成就感。