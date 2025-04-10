居服人力老化／長照保險法 專家籲政府研議

根據衛福部統計，全國近一七○○所居家式長照機構，每月接受身體照顧、非身體照顧的失能患者各有廿二萬多人，男性多於女性。專家表示，這代表年長男性健康情況較差，應趁年輕，提升自我照顧能力，另呼籲政府研議長照保險法，充實照顧服務。

居家服務分為身體照顧、非身體照顧，前者以身體清潔、翻身拍背、肢體關節活動、協助進食或管灌餵食、沐浴洗頭、上（下）樓梯、洗頭及協助排泄為主；非身體照顧服務則包含陪同外出、就醫、家務協助、代購或代領或代送服務、安全看視、陪伴服務及巡視等。

衛福部資料顯示，每月平均廿二萬六八九五人使用身體照顧服務，每人平均每月使用廿三點一次服務。女性平均使用廿二點九次，略低於男性廿三點三次；非身體照顧服務者有廿二萬三七六三人，每人平均每月使用廿二次服務，女性平均使用廿一點四次，同樣略低於男性廿二點八次。

進一步分析年齡，無論身體照顧服務或非身體照顧服務，都是未滿四十五歲的失能身障者服務次數最高。

居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，年長男性使用居家服務頻率較高，應與年輕時吸菸、喝酒有關，年老時健康情形不如女性。再者，許多年長男性體重過重，家人無力照顧，自己又不願到日照中心，因此需要居服員提供服務。

涂心寧指出，目前「長照服務法」主要管理對象為服務提供者，隨著需要照顧的人愈來愈多，除了想辦法增加居服員人力，衛福部應提升一般民眾的自我照顧能力，在成為被照顧者時，也有擁有一定的自我照顧能力。政府應多挹注資源、稅收，盡速研議長照保險法，充實照顧服務。