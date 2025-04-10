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居服人力老化／年輕人意願低 長照陷「老老照護」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。 圖／123RF
長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。 圖／123RF

隨著台灣逐漸邁入超高齡社會，長照需求大增，然而居服員年齡偏中高齡，出現老老照護等長照困境。居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，關鍵在於大部分居服員為中年失業勞工、婦女二度就業、經濟弱勢者，且長照二點○給付以鐘點為主，讓不少居服員自嘲「打零工」，缺乏前景，年輕世代投入意願低落。

失能、失智、身心障礙者常需沐浴及洗頭等身體清潔、餐食照顧、陪同就醫等服務，居家服務員扮演重要角色。衛福部統計一一二年一至十月，提供居家服務的居服員人數為五萬六四二○人，其中女性四萬七一一六人，男性九三○四人，女性居家居服員人數為男性五倍。

分析年齡分布，女性居服員年齡以卅五至六十四歲為主，總計三萬七八八四人，占比為百分之八十點四。年逾五十五歲者一萬七一二六人，占百分之卅六點三。男性照服員以廿五至五十四歲為主，共六五九五人，占百分之七十點九，五十五至六十四歲一六九七人，占百分之十八點二。

為何國內居家照服員平均年齡偏高？涂心寧表示，原因在於人力來源以中年失業勞工、婦女二度就業，或經濟弱勢者為主，年輕族群對此工作領域興趣缺缺。相較之下，日本積極設立居服員專門科系或學校，透過教育體系養成人才，待遇不錯，吸引年輕人投入長照。

另一個原因為居家照服員常被視為打零工，涂心寧說，長照二點○上路後，提供更多服務項目，但都以鐘點計算，例如幫人拍背、洗澡、陪伴就醫，均有不同的鐘點費用，看似完善，但讓許多民眾認為，居服員工作就是打零工，在缺乏完整的職涯發展下，無法促進居服員的專業成就，造成人力流失。

涂心寧呼籲，衛福部應重新檢討、審視居家服務項目及給付方式，減輕照服員工作負擔；另針對居服員提供完整職涯發展、教育訓練，促進專業成就，吸引年輕族群投入長照，避免人力流失。

衛福部長照司表示，台灣人口結構高齡化，各行各業均面臨勞力短缺及搶工議題。已與勞動部合作補助地方政府辦理訓練課程，另與教育部合作，開放在學學生取得模組修業證書者，即能擁有照服員資格。

居服員老老照護 製表／元氣中心
居服員老老照護 製表／元氣中心

居服員 照服員 長照

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