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癌友醫病更要醫心 盼納健保給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

昨天是世界心理腫瘤日，心理腫瘤醫學關注癌症患者治療過程中身心狀況，提供心理諮商等支持。研究顯示，有好的心理支持，癌症病人不僅生活品質提升，存活率也會大幅上升，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，愈來愈多癌症病友需要心理諮商服務，基金會今年起成立心理諮商所，擴大服務量能，盼政府未來將心理腫瘤醫學納為癌症治療健保給付項目。

台癌第17屆抗癌鬥士、台灣年輕病友協會倡議專員江珈瑛表示，她20歲罹癌，至今已追蹤8年，癌症治療過程最痛苦不是生理疼痛，而是心靈折磨，治療初期幾乎不敢照鏡子，也不讓朋友探望，即使天氣再熱都堅持帶著假髮出門，「生活脫離常規的無助、失落感，面對復發轉移的恐懼，籠罩我很長時間。」盼癌友心靈獲得良好照顧，罹癌痛苦經驗都能昇華，身心傷痕變成美好印記。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，服務過程觀察，受情緒困擾癌友數量多，她擔任護理師期間，曾遇過照顧的癌友承受不了巨大壓力，最終成為急診室中冰冷遺體，也有從事心理專業的病人罹癌後仍受情緒困擾挑戰，在在顯示心理支持對癌症治療重要性，提供完整心理支持，才能幫助癌友面對人生重大挑戰。

和信醫院董事長黃達夫說，院內癌症跨科別整合團隊均有身心科醫師、心理師、社工師參與，藉由個別諮商、團體治療及家屬支持計畫，達到全人、全程、全家癌症照護，確保病人治療過程中，身體及心理均獲得最專業完整治療。目前生命徵象項目排序，第五為疼痛、第六是情緒困擾，對癌症病人而言，被宣告罹癌，比起身體數值改變，最先面對心理衝擊，呼籲將心理議題列為「第一生命徵象」。

癌症治療 罹癌 腫瘤

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