守護天使2／長照只有老人用？ 居服使用者這年齡層最多

依衛福部統計，居家式長照機構111年底共1696家，較105年186家成長9.1倍，居家服務為長期照顧給付及支付服務中成長最顯著的項目。據112年統計，從性別分析，不論使用身體照顧或非身體照顧服務者，均為男性多於女性，如果從年齡區分則以25至44歲使用者最多。專家表示，此與年長男性較女性不健康有關，隨著需要照顧的人愈來愈多，呼籲政府應挹注更多資源，充實服務量能。

居家服務目前分為身體劑非身體照顧，身體照顧服務以直接接觸服務對象的身體為主，包括身體清潔、協助進食、協助沐浴洗頭、翻身拍背、肢體關節活動等；非身體照顧服務包含陪同外出、陪同就醫、代購或代領或代送服務等。

依衛福部「112年長期照顧居家服務使用者及照顧服務員性別分析」，該年1至10月，曾使用身體照顧服務者有22萬6895人，每人平均每月使用23.1次服務，男性為23.3次略高於女性22.9次。

另非身體照顧服務者有22萬3763人，每人平均每月使用22次服務，男性22.8次，也略高於女性21.4次。以年齡來看，未滿45歲失能、身障者服務次數在身體及非身體照顧服務，均為各類長照服務使用者中使用次數最高。

居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，年長男性使用居家服務度高，應與年輕時吸菸、喝酒，年紀大時健康情形不如女性，且許多年長男性體重過重，家人無力照顧、洗澡，甚至許多男性礙於面子不願到日照中心接受照顧，而多需要居服員提供服務有關。至於，使用者年齡為45歲以下，常見原因是兒少身心障礙者需要陪伴就醫、復健、協助用餐日常生活支援為主。

涂心寧指出，居家照顧者依不同性別、年齡各有不同需求，但目前「長照服務法」主要管理對象為服務提供者，隨著需要照顧的人愈來愈多，建議衛福部應針對一般民眾如何提升自我照顧、被照顧者如何提升照顧能力、如何增加居服員等面向重新思考、規畫，呼籲政府應多挹注資源、稅收，並盡速研議長照保險法，充實照顧服務。

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