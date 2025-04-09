快訊

台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

聽新聞
0:00 / 0:00

守護天使2／長照只有老人用？ 居服使用者這年齡層最多

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，年長男性使用居家服務度高，應與年輕時吸菸、喝酒，年紀大時健康情形不如女性等因素有關。圖／AI生成
居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，年長男性使用居家服務度高，應與年輕時吸菸、喝酒，年紀大時健康情形不如女性等因素有關。圖／AI生成

衛福部統計，居家式長照機構111年底共1696家，較105年186家成長9.1倍，居家服務為長期照顧給付及支付服務中成長最顯著的項目。據112年統計，從性別分析，不論使用身體照顧或非身體照顧服務者，均為男性多於女性，如果從年齡區分則以25至44歲使用者最多。專家表示，此與年長男性較女性不健康有關，隨著需要照顧的人愈來愈多，呼籲政府應挹注更多資源，充實服務量能。

居家服務目前分為身體劑非身體照顧，身體照顧服務以直接接觸服務對象的身體為主，包括身體清潔、協助進食、協助沐浴洗頭、翻身拍背、肢體關節活動等；非身體照顧服務包含陪同外出、陪同就醫、代購或代領或代送服務等。

依衛福部「112年長期照顧居家服務使用者及照顧服務員性別分析」，該年1至10月，曾使用身體照顧服務者有22萬6895人，每人平均每月使用23.1次服務，男性為23.3次略高於女性22.9次。

另非身體照顧服務者有22萬3763人，每人平均每月使用22次服務，男性22.8次，也略高於女性21.4次。以年齡來看，未滿45歲失能、身障者服務次數在身體及非身體照顧服務，均為各類長照服務使用者中使用次數最高。

居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，年長男性使用居家服務度高，應與年輕時吸菸、喝酒，年紀大時健康情形不如女性，且許多年長男性體重過重，家人無力照顧、洗澡，甚至許多男性礙於面子不願到日照中心接受照顧，而多需要居服員提供服務有關。至於，使用者年齡為45歲以下，常見原因是兒少身心障礙者需要陪伴就醫、復健、協助用餐日常生活支援為主。

涂心寧指出，居家照顧者依不同性別、年齡各有不同需求，但目前「長照服務法」主要管理對象為服務提供者，隨著需要照顧的人愈來愈多，建議衛福部應針對一般民眾如何提升自我照顧、被照顧者如何提升照顧能力、如何增加居服員等面向重新思考、規畫，呼籲政府應多挹注資源、稅收，並盡速研議長照保險法，充實照顧服務。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

使用者 居服員 衛福部 長照

延伸閱讀

守護天使1／居服人力老化 專家籲建構完整職涯路徑引才

南山長照理賠 便利性提升

南山人壽推長照險批註條款 簡化長照理賠文件

長照結合職能治療 學會拋「職能治療所支援機構模式」

相關新聞

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

今晚起受到首波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，中部以北需留意局部大雨，預計明下半天雨勢才會...

川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

美國調整各國關稅政策造成全球經濟市場動盪，外傳以進口商品為主的美式賣場Costco好市多也有可能因此受到影響而調整部分商...

0卡飲料更健康？ 法國研究：1成分恐增罹糖尿病風險

喝0卡飲料可能不如想像中健康！法國一項新研究指出，這些「健康版」飲料添加了人工代糖，不但會改變腸道菌叢，還可能大幅增加罹患第2型糖尿病的風險。

每15人就有1人被偷拍 婦團呼籲政府拿出反制偷拍政策

衛福部指出，台灣6.8%民眾曾遭偷拍私密影像，換算下來每15人就有1人受害！每年4月為現代婦女基金會推動的性暴力防治宣導...

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。