守護天使4／71歲居服員林瑞菁 深感「這件事」不想退休

「我從沒有想過退休，因為有人需要我的照顧。」71歲林瑞菁，不像是一般銀髮族過著閒雲野鶴的退休生活，已擔任居服員近20年的她，每天仍工作8小時，陪伴、照顧失智者、身心障礙者，她笑說，每天接送、陪伴，下班後還參加冥想、名人講座等線上課程，周末會去打太極拳、跳舞，「基本上，我每天是很忙的」。

林瑞菁每天上午7點多，她已熟悉的戴上安全帽、跨上機車，熟練地穿梭在新北市的板橋一帶，接送一名20多歲身心障礙者上班，一般騎士約20多分鐘的路程，她約在15分鐘內就可騎到，讓人難以想像，她已經70多歲了；上午9時至中午時段再陪伴、照顧一名90多歲失智阿嬤；下午再幫一位90多歲阿嬤備餐、陪伴。

擔任居服員是受到大她一歲姊姊的影響，50多歲時，姊姊長期照顧親戚的一名唐氏症孩子，有一次前往復健時，聽到有居服員的受訓，完訓後可以把孩子照顧得更好，也可以擔任居服員照顧其他人，感覺多一份收入也不錯，而跟隨姊姊的腳步成為居服員。

從事居服員近20年，林瑞菁照顧著身心障礙者及失智者，照顧過程是否感覺辛苦？林瑞菁說，失智症長者常有情緒不好的時候，容易發脾氣，或言語暴力，說不好聽的話，但她總能樂觀面對，「凡事往好的地方想，因為對方不是故意的，自己不要想那麼多」，並把對方當作是家人、是自己的媽媽，或一位不懂事的孩子，一切都不感覺辛苦了。

林瑞菁也曾遇到棘手個案家庭，多年前照顧一名身心障礙者，個案的妹妹同樣是身心障礙，兩人常不聽話且破壞家裡的冰箱、窗戶等，那時候照顧會覺得很累，但心想，自己上班只有幾個小時，個案家人卻是長時間照顧，一定更為辛苦，「希望自己把工作做好，盡量減輕個案家人的負擔」。

「我從沒有想過退休，有人還需要我的照顧。」林瑞菁說，今天如果她不去接送、不去陪伴、不去備餐，這些需要照顧的孩子、阿嬤要如何自理生活，「這些人要怎麼辦？」去照顧他們，陪阿嬤說說話、準備食物，就像是照顧自己的家人，這樣的感覺無可取代，做的十分開心，希望自己可以做到75歲再退休，或在轉至長照機構繼續服務。