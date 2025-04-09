守護天使3／顛覆印象！年輕居服員不怕髒 看遍人生百態

印象中，居家服務員都為中高齡族群，年輕人多不願意踏入。但目前任職於私立君蔚居家長照機構的23歲居服員魏郁潔與24歲黃耀霆，卻打破一般人的印象，原本可直接擔任居服員督導工作，但兩人先從基層做起，希望擔任居服員後更加了解工作內容，往後對擔任督導或自行創業都有所幫助。

魏郁潔與黃耀霆均畢業於台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系，兩人目前從事居服員半年時間，包括居家清潔、協助沐浴、代購、陪伴就醫或散步、備餐、肢體關節活動等樣樣都做，每天工時約6至8小時，依案家需求提供不同服務。

魏郁潔說，從事居服工作時有時都會和長輩聊天，主要是長輩待在家裡很久了，可能需要與人聊天、閒話家常，這時居服員就是很好聊天的對象，「我滿喜歡這種懷舊的感覺」。黃耀霆也說，這份工作能與長輩聊天，可以知道許多不同人的人生故事、歷程。

但居服員工作繁重、壓力大，人力流動率高是不爭的事實。魏郁潔、黃耀霆都認為，居服員照顧最困難的是服務個案若大小便的控制不佳，一旦臨時「落賽」在褲子上，這時必須處理、清潔糞便等排泄物，「這非一般年輕人所能接受」，如果不能自我調適，做好心理建設，精神的負擔會很大。

黃耀霆說，他也曾照顧過長年臥床的個案，照顧個案時都沒有任何反應，就是靜靜的躺在床上，真的是人生百態，這時工作上常接觸許多負面情緒，也會讓自己難過好幾天。

在照顧過程中常面對突發狀況。黃耀霆說，有次協助一名個案到醫院就醫後，與個案一同搭上計程車準備返家，但個案突然要去另一個地方，又不讓他下車，甚至說，如果他這時下車了，以後這份照顧工作就不用做了，「我形同被挾持了」，可是這時須及時回報督導，最後所幸順利下車。

魏郁潔也說，她曾照顧一名失智長者，有一次出現憂鬱、妄想，要把她趕出家門，也只能盡量安撫立即回報。黃耀霆分享，甚至聽聞還有擔任居服員的學長，協助長輩進行肢體關節活動時，可能是姿勢問題讓長輩骨折了。