守護天使1／居服人力老化 專家籲建構完整職涯路徑引才

全台使用長照服務高達50萬人，其中近36萬人使用居家服務，失能、失智、身心障礙者常需沐浴洗頭、餐食照顧等服務，居家服務員扮演著重要角色。衛福部最新統計，112年1至10月居服員達5.6萬人，女性約男性5倍，女性居服員以中高齡婦女為主，男性居服員偏向青壯人口。居家服務策略聯盟表示，居服員年齡老化，衛福部應研擬配套措施，吸引更多年輕人加入，並重新檢討服務項目，讓人力用在刀口上。

據衛福部「112年長期照顧居家服務使用者及照顧服務員性別分析」統計，居服員5萬6420人中，女性4萬7116人、占83.5%，男性9304人、占16.5%，女性約為男性5倍；以年齡分析，女性居服員為35至64歲為主，有3萬7884人、占比80.4%，25至34歲4488人、占9.5%，65歲以上3462人、占7.3%，未滿25歲1282人、占2.7%；就55歲以上人數達1萬7106人，占百分之36.3%，已超過整體人數的三分之ㄧ。

另男性照服員9304人中，年齡層以25至54歲有6595人、占70.9%，55至64歲1697人、占18.2%，未滿23歲522人、占5.6%，65歲以上490人、占5.3%。以此分析，男性居服員多青壯人口，女性居服員以中高齡為主。

居服員年齡偏長問題值得重視。居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，此與40多年前政府推動居服政策時，補助對象為中年失業勞工、婦女二度就業等就業人才有關，不同於日本等國為設立居服員專門科系或學校，經教育體系養成人才，吸引年輕人加入。

涂心寧說，2017年長照2.0上路時，政府雖提升許多服務給付，但這反而讓更多人認為「居服員工作是打零工的工作」，經分析發現，2007年長照1.0上路，居服員一周工作70小時占比達70%，但長照2.0時降至59%，最誇張的是，以往花蓮居服員一周工作40小時占100%，但現在已降至50%左右，幾乎是減少一半。可見居服人力如護理人力未好好運用。

涂心寧表示，衛福部應重新檢討、審視居家服務項目，如居服員服務項目之一，是為被照顧者備藥，但政府可以透過給付智慧藥盒等，減輕照服員工作負擔，讓人力用在刀口上；另政府應對居服員提供完整職涯發展、教育訓練，促進專業成就，避免人力流失。

衛福部長照司表示，以目前人口結構高齡化，各界均面臨勞力短缺及搶工議題，對於培育本國居服人力提升專業地位，以及專業居服人力有效運用，長照司目前鼓勵居家服務分級派工，鼓勵中高齡投入，同時與勞動部合作補助地方政府辦理訓練課程，與教育部合作鼓勵年輕世代投入，一〇八年九月起開放在學學生取得模組修業證書者，認列具照服員資格。

長照司指出，照服員職涯規劃已於相關法規明定，具一定服務年資的照服員可擔任居家服務督導員、A單位個案管理員或長照機構業務負責人規定，促進晉升管理階級，或鼓勵創業。