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北醫大導入科技VR 360度模擬臨終照護場域情境

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫大護理學院首創360度VR臨終護理影片，以虛擬實境助力臨終照護。記者廖靜清／攝影
北醫大護理學院首創360度VR臨終護理影片，以虛擬實境助力臨終照護。記者廖靜清／攝影

醫療場域突發事件多，尤其當患者因病情急轉直下時，醫護人員要馬上進入「臨終照護」模式，對資淺的護理人員來說，是一大考驗。台北醫學大學近期拍攝一部360度「臨終護理」VR影片，運用科技擬真教學，北醫大護理學院院長蔡佩珊表示，影片內容讓使用者有身歷其境的感受，也讓學生為臨終照護做好準備。

蔡佩珊說，為培育新一代的照護人才，擬真情境模擬的訓練內容已成為醫學教育重要的一環，可從中學習到知識技能、臨床實際應用。她強調，生命教育有許多面向，除了健康促進，生死亦是每個人都會遇到的人生課題，也是沉重的話題，而護理的價值就在於讓病人尊嚴離世。

北醫大護理學院暨附屬醫院護理團隊與台灣仁本攜手合作，結合全人照護理念，於上個月完成「臨終護理」VR影片。蔡佩珊強調，醫學情境模擬是解決目前醫學教育面臨困境的方法之一，搭配模擬臨床實境進行臨床技能的訓練，並協助護理學生及新進護理師，如何協助病人及家屬走完人生最後一哩路。

「照顧死亡的病人是最困難的，要承受悲傷及恐懼，以及安撫家屬的情緒。」雙和醫院護理部主任李秋桂說，新進護理師相對年輕、生命經驗少，增加了臨終照護課程教學的困難度，科技VR可強化創新護理，且提升照護的自信心與學習興趣。

李秋桂提到，不少年輕護理師因不熟悉或第一次執行「遺體護理」，容易感到緊張不安。這支影片詳細展示了清潔、拔管、穿衣等正確步驟。包括在清潔過程中，護理人員會使用溫熱毛巾擦拭遺體，並告知病患正在進行的動作。若家屬有意願，透過參與臨終照護可減少哀傷情緒，並與親人做最後的告別。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，隨著科技進步，未來許多教育的場域都要跟著改變，這支「臨終護理」VR影片模擬臨床現場情境，提供學生、護理人員學員在安全學習環境反覆練習，並同步感受患者、家屬的痛，多一份同理關懷，也激發照護的使命感。

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