今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

今晚起受到首波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，中部以北需留意局部大雨，預計明下半天雨勢才會趨緩，周五為封面短暫空檔，周六第2波鋒面接力影響，且降雨範圍更廣，周日鋒面遠離，但緊接著東北季風南下，溫度轉涼，下周一日夜溫差可達10度以上。

黃恩鴻說，今晚至明白天（9、10日）受到首波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，中部以北留意局部大雨，明下半天雨勢趨緩，晚間至周五（10、11日）環境風場偏南風，但仍有殘留水氣，桃園以北、東半部、其他山區有零星降雨，花東有局部短暫雨。

周六（12日）起第2波鋒面接力來襲，由於這波鋒面結構較好，降雨範圍將更廣，中部以北有局部大雨；周日（13日）起鋒面遠離，雨勢趨緩，僅東半部、中南部山區上午有局部短暫降雨。

下周一（14日）起天氣回穩，水氣減少，變成晴朗穩定的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星降雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，這幾天溫度微熱，高溫上看30度，明天白天受到降雨影響，高溫略降為26至28度；周日東北季風增強，天氣轉涼，白天高溫下降為23至25度，晚間低溫更是降到16至18度。

下周一起天氣回到穩定晴朗的好天氣，但清晨受輻射冷卻影響感受較涼，白天溫度回升高溫可達近30度，但日夜溫差大，夜間低溫約16至18度，黃恩鴻提醒，日夜溫差達10度以上，民眾需多留意。