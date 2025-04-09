喪子至痛化成曲 陳其鋼「悲喜同源」國樂版首演

旅法華人作曲家陳其鋼2012年遭逢喪子之痛，幾乎無法創作；5年後陳其鋼寫「悲喜同源」這首24分鐘的單樂章小提琴協奏曲，道盡為父至痛。國樂版將由指揮邵恩配器，台北市立國樂團首演。

北市國今天發布新聞稿表示，陳其鋼擅長將東方傳統元素與西方現代作曲巧妙結合，風格細膩。2012年他的兒子陳雨黎因車禍喪生，讓他的人生發生了轉折性變化，這首「悲喜同源」小提琴協奏曲乘載了「西出陽關無故人」的生離死別，心境蒼涼。

這首樂曲取材自陳其鋼喜愛的古琴曲「陽關三疊」，原為交響樂版本，2017年由小提琴家凡格羅夫（Maxim Vengerov）擔任獨奏，由余隆指揮中國愛樂在北京國際音樂節中世界首演。這次由邵恩指揮北市國演出，小提琴則由台灣中生代小提琴家魏靖儀擔綱。

陳其鋼生於上海，畢業於大陸中央音樂學院作曲系，1984年赴法國留學，後被作曲家梅湘（OlivierMessiaen）收為關門弟子，1988年獲巴黎音樂師範學院高級作曲文憑，被譽為「音樂詩人」。陳其鋼表示，「陽關三疊」是他從年輕時就喜愛的音調，更因為它所陳述的是人生的永恆話題「離別」，「我深有體悟。」

陳其鋼感悟，一切事物都由陰陽兩面組成，悲與喜如同得與失，有得必有失，「從這個意義上說，得就是失，失也就是得。得與失，悲與喜，都是人生過程中的瞬間，得到的一切終將留給他人，留給自己的其實是虛無。」陳其鋼樂曲透過大喜與大悲，激越與深情的對比，昇華成人間大愛。

台北市立國樂團「悲喜同源」音樂會將於4月13日舉行，地點在台北市中山堂中正廳。音樂會其他曲目還包括作曲家關峽創作的歌劇「木蘭詩篇」集成曲、郭文景「古都風情三首」以及劉長遠「四季」民族管弦樂組曲等。