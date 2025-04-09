能源弱勢壓力山大 台大風險中心籲設氣候社會衝擊基金
台大風險社會與政策研究中心首次與台灣世界展望會、台灣發展研究學會共同進行「台灣能源公平調查」，探究經濟弱勢家庭在能源支出、能源效率與成本負擔問題，其中高達 56.9%的受訪者其能源支出占工作收入比例超過10%，更有30.49%受訪者的能源支出占工作收入比重超過20%，建議政府可就2024年超徵5238億稅收部分成立「氣候社會衝擊基金」因應。
根據本次調查結果顯示，在「經濟收入與積欠能源費用」的情形上，受訪者經常遲繳、總是遲繳，甚至因而導致被斷水、斷電或斷瓦斯者約18.84%；52.96%受訪者的冷氣使用費用情形是勉強或難以負擔，難以負擔者為11.26%，因此若電價調漲，將對上述家戶造成衝擊。
另調查也指出，採用夏季電價時，高達56.9%的受訪者其能源支出占工作收入比例超過10%，更有30.49%受訪者的能源支出占工作收入比重超過20%，因此對於脆弱群體而言，因收入較低，能源價格占其收入比例相對高，若能源價格變動將對其有相當大影響。
台大風險中心主任周桂田分析，社會經濟弱勢者在能源取得、能源支出、能源效率與負擔成本上，容易陷入能源貧窮結構，依照目前家戶的收入、補助及高達60%為租屋型態，能源支出上包括電費、水費與瓦斯費、特別是夏季電價期間，社會經濟弱勢者的經濟支出負擔相當高。
周桂田指出，目前正值美國川普政府提出新關稅政策而可能引發全球經濟衰退，進一步加深社會經濟弱勢者的負擔，而可能陷入更嚴重的能源貧窮結構。因此提出5大建議，包含
各級政府應掌握能源脆弱群體與政策準備；釐清與掌握能源貧窮者的結構特性；對社經弱勢者可能陷入更深之能源貧窮結構擬定社會公平分配政策與機制；強化政策溝通機制；以及成立氣候社會衝擊基金，可就2024年超徵5238億稅收部分來成立，以因應各項變局。
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