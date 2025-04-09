能源弱勢壓力山大 台大風險中心籲設氣候社會衝擊基金

台大風險社會與政策研究中心首次與台灣世界展望會、台灣發展研究學會共同進行「台灣能源公平調查」，探究經濟弱勢家庭在能源支出、能源效率與成本負擔問題，其中高達 56.9%的受訪者其能源支出占工作收入比例超過10%，更有30.49%受訪者的能源支出占工作收入比重超過20%，建議政府可就2024年超徵5238億稅收部分成立「氣候社會衝擊基金」因應。

根據本次調查結果顯示，在「經濟收入與積欠能源費用」的情形上，受訪者經常遲繳、總是遲繳，甚至因而導致被斷水、斷電或斷瓦斯者約18.84%；52.96%受訪者的冷氣使用費用情形是勉強或難以負擔，難以負擔者為11.26%，因此若電價調漲，將對上述家戶造成衝擊。

另調查也指出，採用夏季電價時，高達56.9%的受訪者其能源支出占工作收入比例超過10%，更有30.49%受訪者的能源支出占工作收入比重超過20%，因此對於脆弱群體而言，因收入較低，能源價格占其收入比例相對高，若能源價格變動將對其有相當大影響。

台大風險中心主任周桂田分析，社會經濟弱勢者在能源取得、能源支出、能源效率與負擔成本上，容易陷入能源貧窮結構，依照目前家戶的收入、補助及高達60%為租屋型態，能源支出上包括電費、水費與瓦斯費、特別是夏季電價期間，社會經濟弱勢者的經濟支出負擔相當高。

周桂田指出，目前正值美國川普政府提出新關稅政策而可能引發全球經濟衰退，進一步加深社會經濟弱勢者的負擔，而可能陷入更嚴重的能源貧窮結構。因此提出5大建議，包含