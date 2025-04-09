快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

國家地理雜誌台灣攝影賽 首度新增手機組

中央社／ 台北9日電
2025國家地理雜誌台灣攝影大賽9日舉行記者會，由「國家地理」雜誌總編輯李永適（右3）攜手贊助單位及往年獲獎者共同宣布，徵件將於15日正式開跑。（國家地理雜誌台灣攝影大賽提供）中央社
2025國家地理雜誌台灣攝影大賽9日舉行記者會，由「國家地理」雜誌總編輯李永適（右3）攜手贊助單位及往年獲獎者共同宣布，徵件將於15日正式開跑。（國家地理雜誌台灣攝影大賽提供）中央社

2025國家地理雜誌台灣攝影大賽將在15日啟動徵件，並新增「手機組」，打破攝影需使用專業器材迷思，另開放18歲以下青少年免收報名費用，鼓勵全民投入攝影創作。

國家地理雜誌台灣攝影大賽今年邁入第9屆，總編輯李永適在徵件記者會上致詞表示，今年特別將「手機組」獨立出來，是回應影像世代的變化，「我們希望不論年齡、設備或經驗，每個人都能用鏡頭說出自己的故事，讓影像成為看見台灣、發現生態的方式。」

「國家地理」雜誌也觀察到，近年來青少年於攝影大賽中表現亮眼，為持續鼓勵年輕族群踴躍參賽，今年首度宣布免除18歲以下參賽者的報名費，讓更多青少年能盡情展現對生態與生活的觀察力，並透過影像敘事表達關懷，期盼從中發掘具潛力的新星，培育守護環境的下一代。

此外，國家地理雜誌台灣攝影大賽自2022年起增設年度公益主題「生態環境組」，並透過生態環境出任務、生態影像故事工作坊等行動，持續推廣保育觀念。

而為延續關注生態議題的初衷，今年「生態環境組」進一步擴大規模，增開「生態環境出任務」計畫名額。除冠軍外，亞軍，以及青少年組冠軍也有機會由台灣知名的環境紀錄片導演柯金源親自帶領，前往台灣保育棲地進行實地拍攝與紀錄。

國家地理雜誌期待讓更多具潛力的創作者與影像行動者深入參與，將台灣的生態多樣性透過影像傳遞出去，進一步喚起社會對永續環境的關注與行動。

2025國家地理雜誌台灣攝影大賽將自15日中午12時起徵件至7月15日中午12時。

攝影比賽

延伸閱讀

南美館「陳春祿攝影展」童玩、黑膠與宮廟 78件典藏刻劃臺灣

影／台灣黑熊再現寶山蜂場 埋頭大啖蜂蜜

林業保育署嘉義分署長李定忠接任 原分署長張岱榮陞副署長

回響／澤珍珠菜發現地被拔光 基市府將規畫苗圃保育區

相關新聞

川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

美國調整各國關稅政策造成全球經濟市場動盪，外傳以進口商品為主的美式賣場Costco好市多也有可能因此受到影響而調整部分商...

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

0卡飲料更健康？ 法國研究：1成分恐增罹糖尿病風險

喝0卡飲料可能不如想像中健康！法國一項新研究指出，這些「健康版」飲料添加了人工代糖，不但會改變腸道菌叢，還可能大幅增加罹患第2型糖尿病的風險。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的...

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。