國家地理雜誌台灣攝影賽 首度新增手機組

2025國家地理雜誌台灣攝影大賽將在15日啟動徵件，並新增「手機組」，打破攝影需使用專業器材迷思，另開放18歲以下青少年免收報名費用，鼓勵全民投入攝影創作。

國家地理雜誌台灣攝影大賽今年邁入第9屆，總編輯李永適在徵件記者會上致詞表示，今年特別將「手機組」獨立出來，是回應影像世代的變化，「我們希望不論年齡、設備或經驗，每個人都能用鏡頭說出自己的故事，讓影像成為看見台灣、發現生態的方式。」

「國家地理」雜誌也觀察到，近年來青少年於攝影大賽中表現亮眼，為持續鼓勵年輕族群踴躍參賽，今年首度宣布免除18歲以下參賽者的報名費，讓更多青少年能盡情展現對生態與生活的觀察力，並透過影像敘事表達關懷，期盼從中發掘具潛力的新星，培育守護環境的下一代。

此外，國家地理雜誌台灣攝影大賽自2022年起增設年度公益主題「生態環境組」，並透過生態環境出任務、生態影像故事工作坊等行動，持續推廣保育觀念。

而為延續關注生態議題的初衷，今年「生態環境組」進一步擴大規模，增開「生態環境出任務」計畫名額。除冠軍外，亞軍，以及青少年組冠軍也有機會由台灣知名的環境紀錄片導演柯金源親自帶領，前往台灣保育棲地進行實地拍攝與紀錄。

國家地理雜誌期待讓更多具潛力的創作者與影像行動者深入參與，將台灣的生態多樣性透過影像傳遞出去，進一步喚起社會對永續環境的關注與行動。

2025國家地理雜誌台灣攝影大賽將自15日中午12時起徵件至7月15日中午12時。