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0卡飲料更健康？ 法國研究：1成分恐增罹糖尿病風險

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現0卡可樂使用的代糖，會增加罹患糖尿病風險。示意圖，圖片來源／ingimage
研究發現0卡可樂使用的代糖，會增加罹患糖尿病風險。示意圖，圖片來源／ingimage

喝0卡飲料可能不如想像中健康！法國一項新研究指出，這些「健康版」飲料添加了人工代糖，不但會改變腸道菌叢，還可能大幅增加罹患第2型糖尿病的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，法國巴黎索邦大學（Sorbonne University）專家追蹤了逾10.8萬名受試者的飲食習慣，發現攝取含阿斯巴甜（Aspartame）等添加物的人，罹患第2型糖尿病的機率，比未攝取者高出10%。

阿斯巴甜等代糖，從80年代就開始廣泛使用於口香糖、優格等食品中，雖然過去許多人認為用「代糖」來取代「糖」是更健康的選擇，但索邦大學這項研究卻有不同看法。研究發現，使用人工甜味劑可能會改變腸道菌群組成，進而影響血糖吸收與調節，長久使用會提升糖尿病風險。

這項研究長達8年，受試者每半年必須填寫3天的24小時飲食紀錄，並納入吸菸、年齡、飲酒等干擾因素。結果在研究追蹤期間，共有1,131人被診斷出第2型糖尿病。

研究發現，這當中有兩組食品添加物帶來顯著影響。第一組含有改良澱粉、果膠、瓜爾豆膠、鹿角菜膠等乳化劑和防腐劑，常用於布丁、優格、冰淇淋、蛋糕、麵包等食物，讓糖尿病風險提高8%。

第二組添加物包含檸檬酸、阿斯巴甜、蔗糖素（Sucralose）、阿拉伯膠、辣椒色素等，常見於0卡飲料、加工食品和口香糖等，使罹患糖尿病風險增加13%。

研究指出，目前還無法確定是哪一種主要成分造成罹病風險增加，未來還需更深入研究，不過從該研究可以發現，食品添加劑可能會帶來不良影響，選擇食品時應謹慎評估。

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糖尿病

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