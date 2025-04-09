快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

聽新聞
0:00 / 0:00

2025桐花祭起跑 客委會設20處開花監測

中央社／ 台北9日電
客家委員會9日舉辦2025桐花祭啟動記者會，客委會主委古秀妃（圖）致詞表示，台灣提到桐花祭就會想到客家，它相當於一個等號、一個代表，也是最先讓客家受到大家認同的第一個活動。（客委會提供）中央社
客家委員會9日舉辦2025桐花祭啟動記者會，客委會主委古秀妃（圖）致詞表示，台灣提到桐花祭就會想到客家，它相當於一個等號、一個代表，也是最先讓客家受到大家認同的第一個活動。（客委會提供）中央社

客委會今天表示，2025桐花祭正式啟動，今年與14縣市合作，推出33條桐花小旅行路線；客委會並設置桐花景點開花監測，全台共計20處，提供智慧花況預測，另外也首次舉辦「全台人氣油桐樹票選」。

客家委員會今天舉辦「2025桐花祭啟動記者會」。客委會表示，自2002年開始舉辦桐花祭至今已23年，桐花祭現已成為國內旅遊觀光的一個重要來源。

客委會與基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等縣市政府共同推出33條桐花小旅行、13場桐花藝文活動。

客委會主委古秀妃致詞時表示，台灣提到桐花祭就會想到客家，它相當於一個等號、一個代表，也是最先讓客家受到大家認同的第一個活動；每年的4到5月，總能吸引全台民眾到訪山林賞桐，是「一年一期一會的概念」。

關於今年桐花季活動，客委會指出，將於19日在苗栗三義龍騰斷橋南斷橋辦理舊山線音樂會，現場將邀請多組客家創作歌手輪番演出，歡迎賞桐並聆聽客家音樂。

其次，今年首次推出「全民報桐花」線上活動，邀請大家捕捉即時花況，此活動已於上週開跑，有將近8、90名民眾熱情參與，讓報桐花成為「全民運動」；客委會並設置桐花景點開花監測，全台共計20處，提供智慧花況預測，讓民眾能更即時掌握桐花情報。

客委會說，另外今年也是第一次舉辦「全台人氣油桐樹票選」，各縣市已蒐集到33株桐花樹，讓民眾可以在網路上進行投票；也邀請大家提出未被發掘的桐花樹景點，希望有機會比照「金城武樹」，為獲獎的桐花樹拍攝影片，成為最靚的「林志玲桐花樹」。

最後，客委會提到，今年「桐花三行詩徵選」至5月20日截止，而今年也會將去年入選者作品，同步於台北、台中、高雄捷運露出，讓乘客也能一起賞析三行詩之美，創作心中的桐花祭美好回憶和溫暖軼事。

客委會 客家 桐花祭

延伸閱讀

苗縣唯一客家兒童舞蹈團成軍 今起開放招生報名甄選

政府長年補助遭質疑 大港開唱：今年自負盈虧沒接受任何補助

新竹出席台灣客家總會長交接典禮 盧秀燕：台中市是客家大城市

客委會辦理「114年度全國中小學客家藝文競賽── 客語對話能力競賽」熱烈報名中！

相關新聞

川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

美國調整各國關稅政策造成全球經濟市場動盪，外傳以進口商品為主的美式賣場Costco好市多也有可能因此受到影響而調整部分商...

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

0卡飲料更健康？ 法國研究：1成分恐增罹糖尿病風險

喝0卡飲料可能不如想像中健康！法國一項新研究指出，這些「健康版」飲料添加了人工代糖，不但會改變腸道菌叢，還可能大幅增加罹患第2型糖尿病的風險。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的...

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。