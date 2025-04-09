2025桐花祭起跑 客委會設20處開花監測

客委會今天表示，2025桐花祭正式啟動，今年與14縣市合作，推出33條桐花小旅行路線；客委會並設置桐花景點開花監測，全台共計20處，提供智慧花況預測，另外也首次舉辦「全台人氣油桐樹票選」。

客家委員會今天舉辦「2025桐花祭啟動記者會」。客委會表示，自2002年開始舉辦桐花祭至今已23年，桐花祭現已成為國內旅遊觀光的一個重要來源。

客委會與基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等縣市政府共同推出33條桐花小旅行、13場桐花藝文活動。

客委會主委古秀妃致詞時表示，台灣提到桐花祭就會想到客家，它相當於一個等號、一個代表，也是最先讓客家受到大家認同的第一個活動；每年的4到5月，總能吸引全台民眾到訪山林賞桐，是「一年一期一會的概念」。

關於今年桐花季活動，客委會指出，將於19日在苗栗三義龍騰斷橋南斷橋辦理舊山線音樂會，現場將邀請多組客家創作歌手輪番演出，歡迎賞桐並聆聽客家音樂。

其次，今年首次推出「全民報桐花」線上活動，邀請大家捕捉即時花況，此活動已於上週開跑，有將近8、90名民眾熱情參與，讓報桐花成為「全民運動」；客委會並設置桐花景點開花監測，全台共計20處，提供智慧花況預測，讓民眾能更即時掌握桐花情報。

客委會說，另外今年也是第一次舉辦「全台人氣油桐樹票選」，各縣市已蒐集到33株桐花樹，讓民眾可以在網路上進行投票；也邀請大家提出未被發掘的桐花樹景點，希望有機會比照「金城武樹」，為獲獎的桐花樹拍攝影片，成為最靚的「林志玲桐花樹」。

最後，客委會提到，今年「桐花三行詩徵選」至5月20日截止，而今年也會將去年入選者作品，同步於台北、台中、高雄捷運露出，讓乘客也能一起賞析三行詩之美，創作心中的桐花祭美好回憶和溫暖軼事。