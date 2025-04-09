每15人就有1人被偷拍 婦團呼籲政府拿出反制偷拍政策

衛福部指出，台灣6.8%民眾曾遭偷拍私密影像，換算下來每15人就有1人受害！每年4月為現代婦女基金會推動的性暴力防治宣導月，今年持續邀請大牙（周宜霈）擔任倡議大使。現代婦女基金會指出，觀察近一年偷拍新聞報導可發現，偷拍地點包括私人住家、辦公室、學校、公廁、捷運等，個人隱私無時無刻都可能被任意侵害，呼籲政府拿出有效的反制偷拍政策。

現代婦女基金會執行長邱淑華表示，今年主要在提倡影像性暴力帶來的危害，包括被「偷拍」、「強迫拍攝」、「盜取」裸露性器官或性行為的影像，以及俗稱「換臉」的偽造性影像，這些都是立基於私密影像帶來的性暴力，造成的傷害不亞於實體性侵害。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，根據衛福部數位/網路性別暴力狀況調查，影像性暴力的終生盛行率為10.4%，其中6.8%是遭到偷拍，也就是台灣每15個成人就有1人曾在毫不知情的狀況下被拍攝私密影像。

她從最近一年58件的偷拍新聞報導中也觀察到，加害人從醫生、軍人、老師、工程師、補習班業者等各行各業都有，95%以上為男性；偷拍地點包括私人住家、辦公室、各級學校、補習班、百貨公司、公共廁所，甚至上醫院、音樂廳或搭乘捷運都可能被偷拍。犯罪者除了使用手機或改裝的攝影器材外，在公共場所甚至是侵入住家裝設針孔，已經到了無孔不入的地步。上述被報導案件約有6千人受害，其中一起報導的被害人數更高達3792人，可看見危害性之廣；個人隱私無時無刻被任意侵害，私密影像在毫不知情的狀況下被拍攝和上架色情網站，沒有任何人能倖免。

另一方面，以113年妨害性隱私及不實性影像案件的司法偵辦情形來看，警方破獲的嫌疑人數約為3200人，而地檢署受理的嫌疑人為1393人，遭起訴加緩起訴的只有591人，真正進到法院判決有罪的案件，只有187人。

對此，現代婦女基金會呼籲政府拿出有效的反制偷拍政策，修法明訂持有、購買成人非法性影像者應加以處罰，並應建立影像性暴力犯罪的專責偵辦人力，以保護全民安心生活的基本人權。

除提供影片、海報及宣導教案供各級學校及機關團體索取及宣導外，現代婦女基金會4月也將辦理「揭密創意私房」、「偷拍與反偷拍」等主題的系列座談會，並與各縣市政府合作發起停止影像性暴力的串聯行動，呼籲民眾「傾聽不責備」、「陪伴不孤單」、「發聲止惡意」、「守護齊行動」。活動詳情請上現代婦女基金會官網。