助護理師磨練臨場感 北醫大首創360度VR臨終護理影片

台北醫學大學護理學院暨附屬醫院護理團隊，近期拍攝完成一部360度「臨終護理」VR影片，首創虛擬實境VR結合臨床教育，透過第一人稱的視角，藉由VR影片的臨場感，協助護理系學生及新進護理師，在病人生命的最後一刻實際瞭解如何操作臨終照護。

近來護理人力告急，北醫大表示，許多醫院的第一線新進護理人員在面對病人臨終時，因光靠書本所學、缺乏實際經驗而手足無措，因此護理團隊與台灣仁本攜手，於今年三月完成一部約20分鐘的「臨終護理」VR影片，由專業護理人員擔任角色，搭配衛教字卡和實際操作，模擬真實護理情境。

護理學院長蔡佩珊表示，VR影片能幫助護理學生及新進人員提升實務能力，還能為家屬提供哀傷處理支持。希望透過這支影片提升台灣護理師的價值，在處理人性、生老病死過程中護理人員始終陪伴在患者身邊，走完人生的最後一哩路。

護理學院副院長邱曉彥則指出，近年在醫療現場發現，不少年輕護理師因不熟悉或第一次執行「遺體護理」而緊張不安。為了協助護理師在臨床端遇到的問題，影片展示了清潔、拔管、穿衣等正確步驟。例如，在清潔過程中，護理人員會使用溫熱毛巾擦拭遺體，並告知病患正在進行的動作，讓家屬透過參與臨終照護的「儀式感」減少哀傷，並與親人做最後的告別。

邱曉彥補充，影片是為護理人員提供訓練工具，協助他們更好地學習和實踐遺體護理技巧。目前，「臨終護理」VR影片已經被導入學校課程，並計劃用於北醫體系三家附屬醫院護理師的新人訓練及在職教育。未來將進一步拍攝不同護理主題的照護影片，並推廣至社會大眾，讓更多人受益。