私密影像偷拍犯罪氾濫 婦團：6.8%民眾成受害者

數位科技發展使私密影像偷拍犯罪更氾濫，現代婦女基金會今天表示，根據統計，台灣有6.8%民眾曾遭偷拍私密影像，呼籲政府修法明訂持有、購買成人非法性影像者應加以處罰等。

現代婦女基金會將每年4月訂為性暴力防治宣導月，今天召開2025性暴力防治倡議行動記者會，邀請藝人大牙（周宜霈）擔任倡議大使，除了公布由真實案例改編的影像性暴力宣傳影片，並說明台灣影像性暴力犯罪現況。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩在會中表示，根據衛生福利部數位/網路性別暴力狀況調查，影像性暴力的終生盛行率為10.4%，其中6.8%是遭到偷拍，也就是台灣每15名成人就有1人曾在毫不知情的狀況下被拍攝私密影像。

吳姿瑩說，從最近一年58件的偷拍新聞報導中觀察到，加害人從醫生、軍人、老師、工程師、補習班業者等各行各業都有，其中95%以上為男性，偷拍地點包括私人住家、辦公室、各級學校、補習班、百貨公司、公共廁所，甚至上醫院、音樂廳或搭乘捷運都可能被偷拍。

另外，犯罪者除了使用手機或改裝的攝影器材外，也有在公共場所甚至是侵入住家裝設針孔，已經到了無孔不入的地步。

吳姿瑩說，這些報導案件約有6000人受害，其中一件報導的被害人數更高達3792人，可看見危害性之廣。

吳姿瑩提到，以113年妨害性隱私及不實性影像案件的司法偵辦情形來看，警方破獲的嫌疑人數約為3200人，而地檢署受理的嫌疑人為1393人，遭起訴加緩起訴的只有591人，真正進到法院判決有罪的案件，只有187人。

現代婦女基金會呼籲，為了反制偷拍，政府應修法明訂持有、購買成人非法性影像者應加以處罰，並應建立影像性暴力犯罪的專責偵辦人力。

現代婦女基金會並公布宣傳影片，影片由導演王為森與5名影像性暴力受害者共同企劃，並以其中一人的真實遭遇改編，希望藉此讓難以現身說法的受害者透過影像發聲，影片也顯示出影像性暴力的傷害不是只存在被偷拍的這一個時刻，而是蔓延在被害者接下來人生的每一處。

現代婦女基金會表示，4月將辦理「揭密創意私房」、「偷拍與反偷拍」等主題的系列座談會，歡迎各界參與，後續也將與各縣市政府合作發起停止影像性暴力的串聯行動，呼籲民眾「傾聽不責備」、「陪伴不孤單」、「發聲止惡意」、「守護齊行動」，持續關注並給予受害者更多支持。