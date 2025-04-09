反對不具藥事人員資格賣中藥 藥師團體揚言上街陳抗

藥界近期批評，衛福部違法解釋「藥事法」第103條第2項後段落日條款，使不具藥事人員資格者得以進入中藥相關產業，藥師公會全聯會直言，昨協商確定破局後，已立即開始籌備相關抗爭活動。衛福部中醫藥司指出，零售通路是為了服務民眾的生活飲食需求，從源頭找到好的材料，提供好的材料，會尊重藥界意見並持續溝通。

衛福部在3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，並自同日生效；藥師公會指出，「藥師法」第15條，即明定藥品的販賣或管理、調劑、鑑定、監製等，皆屬於藥師的法定業務，而「藥事法」法第28、29條也明定無論中西藥，皆應由專任藥師管理或監製。

傳統中藥行逐漸凋零，衛福部先前訂定傳統中藥業者的落日條款，民國82年2月5日前合法經營中藥房的業者，都可繼續中藥材販賣業務；另依《藥事法》第35條同時兼營中藥調劑業務的藥局，也由 2千多家成長至5千多家、依據同法第28條第2項聘請中醫師、修習中藥課程達適當標準的藥師或藥劑生駐店管理之中藥販賣業，也從514家成長至1417家，且有90%共1279家皆為聘請修習中藥課程達適當標準的藥師駐店管理。

藥師公會全聯會強調，協商確定破局後，已立即開始籌備相關抗爭活動，走上街頭以實際行動堅決捍衛藥師執業權益。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰說，藥師有自己的想法、爭取自己的執業範疇都很好，不過中藥材從農產品變成中藥，是非常專業的工作，目的是希望從國內外找到好的材料，提供給中醫診所或藥廠，也可以供應給社區藥局、教學醫院等，過去都是由中藥商的師徒傳承，「不是中醫師也不是藥師能夠做的」，依照「藥事法」規定，藥商並沒有用藥的權力，後續也會把相關建議說明清楚。

蘇奕彰表示，藥師團體希望移除中藥商零售資格，但其實很多民眾到中藥材購買中藥，用來作為烹飪、藥膳調味，屬於飲食文化的一環，還有些民眾是購買中藥材作為香包、菖蒲水等，並不會侵犯藥師調劑權，藥材的處理要跟西藥分隔，例如民眾購買的花旗蔘要磨成粉，基本上不可能拿到社區藥局做。