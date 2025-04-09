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尋覓關鍵溫度比例 第3代茶農創新精品咖啡茶飲

中央社／ 台北9日電

台灣茶不斷創新，身為第3代茶農的陳尚詮不僅改造門市，並精益求精尋覓關鍵溫度、比例及沖煮流程，將精品茉莉烏龍茶與咖啡融合，滴煮出層次豐富的創新極品咖啡茶。

農業部農村發展及水土保持署從111年起執行「農村好店輔導計畫」，截至113年輔導97家著手改造、優化經營場域，其中有數家業者來客數平均提高4倍，位在南投縣名間鄉的特色茶莊華陽茗茶就是其一。

農村水保署長李鎮洋說，鼓勵店家創新產品，特色茶莊華陽茗茶第3代的陳尚詮重新詮釋精品茶（150公克約新台幣700多元），融合咖啡香，善用咖啡機滴煮原理，推出全新的現煮精品茶。

在農村水保署今天舉辦的2025農村好系列計畫聯合成果發表會上，陳尚詮應邀示範現沖咖啡茶品。

他說，關鍵是採用自家多道燻製工序完成的精品茉莉烏龍茶葉為底，上方倒入現磨的中淺焙咖啡，水溫攝氏90度左右，以咖啡機滴煮而成，下方承接的玻璃容器內則是冰塊，可瞬間降溫，鎖住茉莉烏龍與咖啡的香。

經此完成的精品茉莉烏龍咖啡茶，陳尚詮說，多人試飲過，評價是「層次豐富」，也因為茉莉烏龍茶置於錐形濾紙底層，上方以現磨咖啡包覆，雖然比例上咖啡的量多許多，茶香依舊能堆疊與高溫充分釋出，除與咖啡香柔和相容，並能呈現出以精品茉莉烏龍茶香為主體的芬芳，這是前所未有的茶飲體驗。

陳尚詮補充，靈魂要角的精品茉莉烏龍茶，都是採用鮮採並篩選過的食用級茉莉花燻製，且悶燻、分篩數次，費時費工，天氣穩定至少要2到3週才能完成，梅雨季節則延長至1到2個月，而下雨時的茉莉花也不能用，因為花香出不來。

處處講究，陳尚詮表示，自家茶莊以此製成的花茶，在法國舉辦的國際賽事並摘下金獎，一切都是最細膩工法結晶；這款新品將在茶莊正式推出，要讓品茗饕客嚐鮮、驚艷與回味。

南投縣 咖啡

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