快訊

玖壹壹旗下歌手驚傳家中搜出喪屍煙彈遭逮！經紀公司火速回應了

震撼地方！藍營政二代接任民眾黨彰化黨部主委 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美國關稅政策變動造成市場動盪，民眾關心美式賣場是否也會受到影響。記者黃筱晴／攝影
美國關稅政策變動造成市場動盪，民眾關心美式賣場是否也會受到影響。記者黃筱晴／攝影

美國調整各國關稅政策造成全球經濟市場動盪，外傳以進口商品為主的美式賣場Costco好市多也有可能因此受到影響而調整部分商品定價，好市多表示：「在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員。」

Costco執行長Ron Vachris近日針對美國關稅政策變動表示，「關稅與全球貿易戰可能會對Costco造成某些影響，但Costco並不打算大幅調漲價格，或做出大規模調整。」在今年3月的Costco第2季財報電話會議中，Ron Vachris即提出，「Costco有能力透過全球採購能力、強大的供應商關係和創新能力，來迎接應對各種挑戰，並持續維持低價策略。」他不否認關稅可能會帶來的影響，但有信心「團隊將保持高度靈活，目標將相關成本上升對會員的影響，降到最低。」

市場觀察，若美國與各主要貿易國持續陷入激烈的關稅戰，影響供應鏈與商品成本，確實有可能會讓某些美國進口商品、自有品牌產品漲價，連帶影響出口到其他國家的商品價格。但近年台灣好市多賣場內持續引進越來越多台灣在地供應商的產品，且採取區域聯合採購策略，直接由產地的好市多採購團隊來選品、談價，都有助於壓低進貨成本，並在進貨價格波動時更有彈性調整商品組合與採購策略。

近年台灣好市多部分熱門商品價格調漲，像是自有品牌橄欖油、鮮奶、衛生紙、烤雞大腿等，主要都是受全球原物料價格上漲、運費增加等因素影響。目前美國對等關稅政策對台灣好市多帶來的影響仍未明朗，消費者可以持續觀察。

Costco 好市多 川普 美國 關稅

延伸閱讀

好市多新上架一款零食 她讚「口感像草莓蛋糕」！一票草莓控瘋搶貨

好市多上架1款澳洲進口洋芋片 特殊口味網大讚：全是記憶中的味道

好市多一零食超涮嘴！她看劇秒嗑光 會員點頭：一口氣搬2箱

好市多4月1日起入場「電子掃卡」 5人行該怎辦？內行曝解方

相關新聞

川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

美國調整各國關稅政策造成全球經濟市場動盪，外傳以進口商品為主的美式賣場Costco好市多也有可能因此受到影響而調整部分商...

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的...

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。...

「苦盡柑來」韓劇梁寬植最後怎麼死的？醫師提醒4症狀

近期韓劇《苦盡柑來遇見你》中，由朴寶劍、朴海俊接力飾演的「梁寬植」一角，最後因為膝蓋疼痛，檢查後發現罹患「多發性骨髓瘤」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。