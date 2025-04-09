川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

美國調整各國關稅政策造成全球經濟市場動盪，外傳以進口商品為主的美式賣場Costco好市多也有可能因此受到影響而調整部分商品定價，好市多表示：「在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員。」

Costco執行長Ron Vachris近日針對美國關稅政策變動表示，「關稅與全球貿易戰可能會對Costco造成某些影響，但Costco並不打算大幅調漲價格，或做出大規模調整。」在今年3月的Costco第2季財報電話會議中，Ron Vachris即提出，「Costco有能力透過全球採購能力、強大的供應商關係和創新能力，來迎接應對各種挑戰，並持續維持低價策略。」他不否認關稅可能會帶來的影響，但有信心「團隊將保持高度靈活，目標將相關成本上升對會員的影響，降到最低。」

市場觀察，若美國與各主要貿易國持續陷入激烈的關稅戰，影響供應鏈與商品成本，確實有可能會讓某些美國進口商品、自有品牌產品漲價，連帶影響出口到其他國家的商品價格。但近年台灣好市多賣場內持續引進越來越多台灣在地供應商的產品，且採取區域聯合採購策略，直接由產地的好市多採購團隊來選品、談價，都有助於壓低進貨成本，並在進貨價格波動時更有彈性調整商品組合與採購策略。

近年台灣好市多部分熱門商品價格調漲，像是自有品牌橄欖油、鮮奶、衛生紙、烤雞大腿等，主要都是受全球原物料價格上漲、運費增加等因素影響。目前美國對等關稅政策對台灣好市多帶來的影響仍未明朗，消費者可以持續觀察。