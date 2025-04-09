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在宅也可照X光 嘉醫獲捐320萬移動式X光機提升社區照護量能

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛福部嘉義醫院院長莊仁賓感謝２宮廟聯合捐贈造價320萬元移動式X光機，提升醫療照護效能。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院院長莊仁賓感謝２宮廟聯合捐贈造價320萬元移動式X光機，提升醫療照護效能。記者李宗祐／攝影

以往病患要到醫院才能接受X光機照射檢查，對於重症醫療患者及家屬不但舟車勞頓也增加經濟負擔，在健保署南區業務組組長林純美媒合下，台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵共同捐贈造價320萬移動式X光機，提升嘉義醫院在宅急症服務量能。嘉義醫院院長莊仁賓表示，提供即時、在地的影像診斷支援，大幅提升服務效能與病患安全。

為強化高齡友善與社區整體照護功能，衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵2間宮廟對於在宅醫療的熱心支持，聯合捐贈造價320萬元移動式X光機1台，象徵宗教與公共醫療攜手合作，共同優化在地照護品質。

林純美表示，透過居家醫療與在宅住院模式，讓行動不便的長者在家即可獲得完善的急性醫療照護，並善用科技輔具設備，進一步提升居家醫療服務的品質與效率。

台南開基玉皇宮主委涂大松表示，希望藉此拋磚引玉，喚起更多人對長者照護議題的關注。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，親人在日本從事醫療服務，深刻體會到在宅診療對長者的重要性，期盼台灣未來也能廣泛推動醫生到宅診療，協助解決長者行動不便、無法外出就醫的難題。

院長莊仁賓表示，許多入住長照機構患者，當面臨急性疾病時，以往須直接送醫住院，不僅增加家屬陪病壓力，機構亦需為住院期間額外保留床位，造成雙重經濟負擔。透過在宅急症模式，病患可於原機構接受如同住院的醫療照護，不僅減輕就醫奔波之苦，也落實在地安老，提升整體醫療照護效能。

嘉義醫院為目前健保署在宅急症計畫中收案數最多的地區醫院，收案達62例。透過急診團隊與居家照護團隊累積的豐富臨床經驗，醫療團隊能即時判斷病患是否符合在宅急症收案條件，並快速與家屬溝通提供在宅住院服務，降低病患與家屬對此創新醫療模式的疑慮，也減少病患反覆進出醫院的不便。

衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵聯合捐贈移動式X光機1台，優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵聯合捐贈移動式X光機1台，優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵共同優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵共同優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵聯合捐贈移動式X光機優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵聯合捐贈移動式X光機優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，象徵宗教與公共醫療攜手合作，共同優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，象徵宗教與公共醫療攜手合作，共同優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵聯合捐贈移動式X光機，優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影
衛福部嘉義醫院今天舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，感謝台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵聯合捐贈移動式X光機，優化在地照護品質。記者李宗祐／攝影

健保署 嘉義

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