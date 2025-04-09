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菸品違法販售本有明文罰則 民團：喬裝測試像道德喊話

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「菸害防制法」修正草案已將禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，民團認為，學生穿著便服仍可以買到菸，未嚴格查驗身分證件。本報資料照片
「菸害防制法」修正草案已將禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，民團認為，學生穿著便服仍可以買到菸，未嚴格查驗身分證件。本報資料照片

國健署今天召開「113年菸品販賣場所喬裝測試成果」，邀請便利商店、超市、量販等菸品販售業者到場宣示「拒售菸品予未滿20歲者」的決心，董氏基金會表示，活動看似良善、正向，卻像是一場「道德喊話」與「業者配合演出」的儀式。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，依現行法令，本來就可以依法直接取締與開罰，應當強化執法、提高裁罰效率，真正落實防制未成年人吸菸。再者，主管機關原本就該定期監督菸品販售行為並主動取締違規，若違規率持續不減，代表執法不力，要加強檢討力道，否則會讓民眾有投機的心態。

林清麗表示，國健署委由消基會進行「菸品販賣場所喬裝測試」，最新的結果顯示，仍有26.9%的菸品販賣業者未查驗證件，直接販售菸品給青少年。等於是每4個未滿20歲的青少年，有1人可以買到菸品，業者根本不甩未滿20歲不能買菸規定，也沒有做好第一線把關工作。

林清麗指出，近期才接到家長申訴，孩子穿著班服或學校運動服到校園附近巷道的雜貨店買菸，店家並沒有「問年齡、查證件、告知法令」，同學們口耳相傳可以買到菸的商家。她擔憂，實際的狀況恐怕更嚴重，菸品正侵蝕青少年的健康。

國教行動聯盟理事長王瀚陽建議，政府可仿效美國聯邦政府最新做法，合法購買菸品的最低年齡從18歲提高到21歲，零售商必須對購買任何菸品的30歲以下消費者，查驗有照片的身分證件。美國食品藥物管理局已發布「禁止向21歲以下的人銷售菸品」的細則，銷售任何菸草產品，包括電子煙均屬違法。

關於新興菸品，國健署於3月時表示，4月將有首家業者審查到期，審查結果可望在期限內公布。國健署副署長賈淑麗表示，目前還在審查當中，包括業者補件皆會影響作業流程，一有結果會立即對外公布。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 美國

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