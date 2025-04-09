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病友任共擬會被保險人代表 健保署：不逾越母法最佳解

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署逐步開放，今年起開放病友以被保險人代表身份，正式參與藥品及特材共擬會，副署長龐一鳴說，這是健保署在不逾越「全民健康保險法」下，為推進病友參與，設想出的最佳解方。聯合報系資料照
衛福部健保署逐步開放，今年起開放病友以被保險人代表身份，正式參與藥品及特材共擬會，副署長龐一鳴說，這是健保署在不逾越「全民健康保險法」下，為推進病友參與，設想出的最佳解方。聯合報系資料照

藥物納入健保審議過程，過去病友缺乏參與機制，病友團體倡議多年，衛福部健保署逐步開放，2019年讓病友列席藥物、特材共擬會，今年起開放病友以被保險人代表身份，正式參與藥品及特材共擬會，副署長龐一鳴說，這是健保署在不逾越「全民健康保險法」下，為推進病友參與，設想出的最佳解方。

健保法第41條規定，醫療服務及藥物給付項目，由保險人與相關機關、專家學者、被保險人、雇主、保險醫事服務提供者等代表共同擬定，並得要請藥物提供者、病友團體代表「表示意見」。龐一鳴表示，法規條文規定病友可表示意見，但未規定病友以正式代表身份參加，本次以被保險人身份邀請病友參加，展現政府擴大病友參與決心。

衛福部健保會已有病友代表，每屆委員由各病友團體代表抽籤決定。龐一鳴表示，共擬會相關組成中，專家學者、醫事團體等定義相對限縮，雇主、被保險人定義較廣，本次共擬會納入病友團體對象，是由健保會提出團體建議，因健保會已針對病團定位及身份進行一次把關，建議團體資格叫無疑慮。

病友團體反應，健保署來文時，要求隔日就要提供推薦擔任共擬會被保險人委員名單，行政程序過於倉促。龐一鳴說，背後原因是健保會本屆委員較為難產，組成時間較晚，連帶導致相關行政會議、作業程序延遲，影響發文徵求共擬會委員的時間。

龐一鳴說，健保署立場是希望未來每屆共擬會委員，都採本屆模式運作，邀請病友團體以被保險人身份正式參與共擬會。為進一步強化病友參與，醫藥品查驗中心（CDE）邀請講師，舉辦醫療科技評估（HTA）相關課程時，已開始邀請病友接受訓練。

保險 健保署 龐一鳴

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