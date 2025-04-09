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「藍寶寶」DR2400型郵輪列車 限量800席這2日開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有「藍寶寶」暱稱的台鐵DR2400型柴油客車郵輪列車，將於4月19日及4月26日在內灣線鳴笛起航，限量800席。圖／台鐵提供
有「藍寶寶」暱稱的台鐵DR2400型柴油客車郵輪列車，將於4月19日及4月26日在內灣線鳴笛起航，限量800席。圖／台鐵提供

為推廣鐵道觀光結合地方創生，有「藍寶寶」暱稱的台鐵DR2400型柴油客車郵輪列車，將於4月19日及4月26日在內灣線鳴笛起航，限量800席，售價699元，將分別於4月11日和18日開賣，旅客持車票可兌換禮包，且可至駕駛室旁戴司機員帽拍照。

台鐵表示，「藍寶寶」DR2400型柴油客車郵輪列車遊程，將分2天舉行，活動每日開行「新竹至竹東」、「竹東至內灣」、「內灣至竹東」、「竹東至新竹」等4趟次，每趟次限量100席，總計800席，售價為699元。

其中4月19日活動行程將於4月11日上午9時開賣；4月26日活動行程預計4月18日上午9時開賣，全台各車站售票窗口取票。台鐵表示，透過分段搭乘，可讓旅客有更充裕的時間，細細品嘗充滿文化氣息的新竹站、客家小鎮風情的竹東站及內灣站周邊市集。

台鐵表示，旅客持當天乘車票，即可於列車上兌換一組「榮華富貴大禮包」，禮包內含內灣1日周遊券、榮華富貴車票包、名片式紀念套票及駕駛室拍照打卡券及礦泉水1瓶，其中，最吸睛的為「駕駛室拍照打卡券」，旅客可至藍寶寶火車駕駛室旁戴司機員帽拍照。

內灣 台鐵

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