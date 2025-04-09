保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。市面上常見的保鮮膜有多種材質，每種材質在特定使用情況下可能釋放有害物質，若不當使用恐會對健康造成威脅。因此，民眾應該謹慎選擇適合的保鮮膜材質，並了解正確的使用方式。

營養師蔡正亮在臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」分享，他堅決表示，「只要是保鮮膜包過的食物，一律不吃」。他指出，許多保鮮膜含有塑化劑，這些物質在不當使用下可能釋放出有害成分。蔡正亮特別提到，市面上常見的保鮮膜材質可以分為四種：PVC、PVDC、PE和PMP。

其中，PVC（聚氯乙烯）是最常見且便宜的材質，因為它容易撕開且附著力高，因此廣泛應用於餐廳和小吃店。然而，PVC材質含有氯，並且添加的塑化劑較多，這使其在高溫下容易釋放有害物質，甚至在燃燒後會釋放出毒性極強的化學物質「戴奧辛」。台灣自2023年7月起已禁止使用含PVC的包裝材質，但仍有2023年7月前製造的PVC保鮮膜在市面上流通，這意味著外食族群仍有機會接觸到這些有害物質。

另一種材質，PVDC（聚偏二氯乙烯），與PVC類似，也包含塑化劑。相較之下，PE（聚乙烯）和PMP（聚甲基戊烯）則被認為相對安全，適合用於冷藏或微波加熱的食物。

蔡正亮強調，無論使用何種材質的保鮮膜，都應遵循「三度」原則來減少潛在的危險：

溫度：避免保鮮膜與高於80度的熱食接觸。

酸度：避免與含有番茄醬、醋等酸性調味料的食物接觸，這些酸性物質可能導致塑膠單體分解。

油脂程度：避免將保鮮膜與過油的食物一同包裝，以減少塑膠單體的溶解。