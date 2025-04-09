HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫師指出，病毒影響範圍不侷限於性別或年齡，男性積極接種疫苗、女性定期抹片檢查，才能為自己和周遭的人創造更安全的環境。

世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防效果最佳；衛福部國健署指出，接種HPV疫苗可預防，至少7成致癌高危險型別的感染，降低長期感染導致子宮頸癌風險。統計至113年4月，107至110年入學國中女生，完整接種2劑疫苗的涵蓋率分別為75.2%、86.0%、86.1%、91.7%。

環境及職業醫學科醫師謝怡君指出，HPV被廣泛認為主要影響女性，但男性其實面臨著更嚴重的健康風險，尤其是頭頸癌及菜花等相關病症，男性本身沒有常規篩檢工具，且有九成的人無法自然產生抗體，將加大面對病毒的風險，建議應主動接種HPV疫苗來完善預防的手段。

謝怡君說，研究顯示，相較於二價和四價疫苗所涵蓋型別所造成的癌前病變，九價疫苗的高致癌型別則多出75%。在男女的肛門癌及女性子宮頸癌的整合數據中，九價疫苗所涵蓋型別則多出19%，無論先前使用公費或自費接種過二價或四價疫苗的民眾，只要健康狀況允許，都應再次接種九價疫苗以達到更全面的保護。

這個病毒的影響範圍，不侷限於性別或年齡。謝怡君表示，無論青少年還是成年人，HPV的風險都值得被高度重視，積極接種HPV疫苗、女性定期抹片檢查，才能為自己和周圍的人創造一個更安全的環境，不僅是對自身健康的承諾，也是對家庭與社會的負責。