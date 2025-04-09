快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

聽新聞
0:00 / 0:00

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。聯合報系資料照
人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。聯合報系資料照

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫師指出，病毒影響範圍不侷限於性別或年齡，男性積極接種疫苗、女性定期抹片檢查，才能為自己和周遭的人創造更安全的環境。 

世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防效果最佳；衛福部國健署指出，接種HPV疫苗可預防，至少7成致癌高危險型別的感染，降低長期感染導致子宮頸癌風險。統計至113年4月，107至110年入學國中女生，完整接種2劑疫苗的涵蓋率分別為75.2%、86.0%、86.1%、91.7%。

環境及職業醫學科醫師謝怡君指出，HPV被廣泛認為主要影響女性，但男性其實面臨著更嚴重的健康風險，尤其是頭頸癌及菜花等相關病症，男性本身沒有常規篩檢工具，且有九成的人無法自然產生抗體，將加大面對病毒的風險，建議應主動接種HPV疫苗來完善預防的手段。

謝怡君說，研究顯示，相較於二價和四價疫苗所涵蓋型別所造成的癌前病變，九價疫苗的高致癌型別則多出75%。在男女的肛門癌及女性子宮頸癌的整合數據中，九價疫苗所涵蓋型別則多出19%，無論先前使用公費或自費接種過二價或四價疫苗的民眾，只要健康狀況允許，都應再次接種九價疫苗以達到更全面的保護。

這個病毒的影響範圍，不侷限於性別或年齡。謝怡君表示，無論青少年還是成年人，HPV的風險都值得被高度重視，積極接種HPV疫苗、女性定期抹片檢查，才能為自己和周圍的人創造一個更安全的環境，不僅是對自身健康的承諾，也是對家庭與社會的負責。

HPV 疫苗

延伸閱讀

不再那麼痛！ 疾管署放寬6類對象 M痘疫苗可皮下接種

新冠疫苗第2劑三族群開打 疾管署不排除夏季再一波流行

懶人包／新冠JN.1疫苗第2劑今開打！適用3對象 6大QA解惑

對女性益處尤甚 研究揭注射帶狀疱疹疫苗7年內失智機率降20%

相關新聞

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的...

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。...

「苦盡柑來」韓劇梁寬植最後怎麼死的？醫師提醒4症狀

近期韓劇《苦盡柑來遇見你》中，由朴寶劍、朴海俊接力飾演的「梁寬植」一角，最後因為膝蓋疼痛，檢查後發現罹患「多發性骨髓瘤」...

病友任共擬會被保險人代表 健保署：不逾越母法最佳解

藥物納入健保審議過程，過去病友缺乏參與機制，病友團體倡議多年，衛福部健保署逐步開放，2019年讓病友列席藥物、特材共擬會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。