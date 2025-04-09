七旬澳門男8年彎腰睡覺常痛醒 來台微創內視鏡手術後抬頭挺胸

澳門73歲何姓男子長期從事搬重物的勞力工作，退休後，長達長達8年飽受下背、臀部疼痛及下肢麻的困擾，無法站直走路，側躺睡覺且經常痛醒，睡眠品質低落，約一個月前來台接受微創內視鏡腰椎減壓手術，術後即能挺直腰桿走路和平躺睡覺。

何男經朋友介紹，到彰化縣員榮醫療體系員榮醫院檢查。根據醫護今轉述何男的話，以前聽到脊椎手術就害怕，深怕開刀後須暫停工作或住院時間長影響生活，更擔心萬一手術失敗可能下半身終身癱瘓，所以也都服用消炎止痛藥物，但無法緩解症狀。

約一個月前他到員榮醫療體系員榮醫院「萊源神經中心」，走進醫院，約走20公尺就要停下來休息，且下肢脹痛，經由核磁共振影像檢查，發現何男的腰椎第四節及第五節的間椎間盤突出，導致椎管嚴重狹窄壓經，造成下背痛和下肢麻木，因椎管狹窄嚴重擠壓神經嚴重，出現「間歇性跛行」。

萊源神經中心主任陳建華說明微創脊椎內視鏡手術的特色，何男同意開刀，透過內視鏡的鏡頭放入脊椎神經旁，增加手術視野，透過不到1公分的管徑置放相關器械到骨刺壓迫神經位置，移除骨刺以達減壓目標，改善疼痛。何男下午手術，當晚起身坐著用餐、下床走路，

何男告訴陳建華，「這是我近幾年來睡最好的一晚，終於可以用平躺睡姿安穩地一覺到天亮。」術後解決困擾多年疼痛夢魘，隔日他出院，後來3周回院複診，都面帶笑容、用正常姿勢走路進出醫院及診間，近日搭機返回澳門。