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七旬澳門男8年彎腰睡覺常痛醒 來台微創內視鏡手術後抬頭挺胸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
73歲澳門籍患者腰椎第四節及第五節間椎間盤突出同時合併嚴重的椎管狹窄，導致神經受到壓迫。圖／員榮醫療體系提供
73歲澳門籍患者腰椎第四節及第五節間椎間盤突出同時合併嚴重的椎管狹窄，導致神經受到壓迫。圖／員榮醫療體系提供

澳門73歲何姓男子長期從事搬重物的勞力工作，退休後，長達長達8年飽受下背、臀部疼痛及下肢麻的困擾，無法站直走路，側躺睡覺且經常痛醒，睡眠品質低落，約一個月前來台接受微創內視鏡腰椎減壓手術，術後即能挺直腰桿走路和平躺睡覺。

何男經朋友介紹，到彰化縣員榮醫療體系員榮醫院檢查。根據醫護今轉述何男的話，以前聽到脊椎手術就害怕，深怕開刀後須暫停工作或住院時間長影響生活，更擔心萬一手術失敗可能下半身終身癱瘓，所以也都服用消炎止痛藥物，但無法緩解症狀。

約一個月前他到員榮醫療體系員榮醫院「萊源神經中心」，走進醫院，約走20公尺就要停下來休息，且下肢脹痛，經由核磁共振影像檢查，發現何男的腰椎第四節及第五節的間椎間盤突出，導致椎管嚴重狹窄壓經，造成下背痛和下肢麻木，因椎管狹窄嚴重擠壓神經嚴重，出現「間歇性跛行」。

萊源神經中心主任陳建華說明微創脊椎內視鏡手術的特色，何男同意開刀，透過內視鏡的鏡頭放入脊椎神經旁，增加手術視野，透過不到1公分的管徑置放相關器械到骨刺壓迫神經位置，移除骨刺以達減壓目標，改善疼痛。何男下午手術，當晚起身坐著用餐、下床走路，

何男告訴陳建華，「這是我近幾年來睡最好的一晚，終於可以用平躺睡姿安穩地一覺到天亮。」術後解決困擾多年疼痛夢魘，隔日他出院，後來3周回院複診，都面帶笑容、用正常姿勢走路進出醫院及診間，近日搭機返回澳門。

陳建華表示，傳統脊椎手術傷口較大且要破壞大量肌肉、韌帶等組織，沾黏情形較嚴重，增加日後手術困難度，住院平均5到7天，術後需搭配止痛藥物；微創手術利用內視鏡及相關器械，減少空間及角度限制，對組織及肌肉破壞較少，失血量少、傷口小於1公分、較不痛，術後沾黏情形也少，住院1到2天，患者當天即可下床活動。

員榮醫療體系員榮醫院員生院區神經修復中心主任陳建華為澳門患者手術。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系員榮醫院員生院區神經修復中心主任陳建華為澳門患者手術。圖／員榮醫療體系提供

手術 澳門

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