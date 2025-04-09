朱宗慶打擊樂團雙傑出列 戴含芝高瀚諺辦獨奏會

朱宗慶打擊樂團成軍近40年，培育本土打擊樂人才不遺餘力，第三代團員戴含芝與高瀚諺將於6月5日聯手舉辦獨奏會「Inception」，展現近30年擊樂豐厚經驗。

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，戴含芝與高瀚諺兩人都來自屏東，先後進入躍動打擊樂團與朱宗慶打擊樂團二團，兩人短暫在二團重疊1年時間後，前後晉升一團，成為朱宗慶打擊樂團的中堅份子。

戴含芝曾入選第一屆「JPG擊樂實驗室」，拿到台灣國際打擊樂大賽四重奏組第一名；高瀚諺2013年在比利時國際木琴大賽、2016年義大利打擊樂大賽都拿到第一名，成為備受矚目的擊樂界耀眼新星，之後經歷求學與當兵，作品也入選第三屆「JPG擊樂實驗室」，致力在打擊樂領域發光。

藝術總監朱宗慶表示，戴含芝與高瀚諺都在樂團擔負重任，像是2023年的擊樂劇場「木蘭」，其中一版的主角「擊樂木蘭」就由戴含芝擔任；高瀚諺則在擊樂劇場「泥巴」擔任敘事主角「小泥巴」，早已展現獨當一面的架勢。

朱宗慶表示，戴含芝的演奏沉穩中帶有魅力，高瀚諺則是熱情揮灑又富含理性，「相信兩人同台，能帶來足以讓觀眾目不轉睛的舞台新體驗。」

音樂會上半場，戴含芝將演出包括作曲家肯格羅西（Casey Cangelosi）的「怪物芭蕾」、安藤（FabianOtten）的「造化之形」等具有哲思之作。戴含芝也委託團員盧煥韋創作「綻放」，展現她這些年來對於擊樂演奏的情感與辯證。

高瀚諺則選擇艾爾伯特（Ludwig Albert）的「感受陽光」、普薩塔斯（John Psathas）的「一念一悟」與裘德洛斯基（Pierre Jodlowski）的「時間與金錢」等創作，也將以馬林巴木琴挑戰拉赫曼尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」的「第一樂章」。

兩人也將合作作曲家凱克（Austin Keck:）的「通往無垠之界」，以及高瀚諺創作的「起源與傳說–大武山之詩篇」，展現兩人長年演出默契。

戴含芝‧高瀚諺獨奏會將於6月5日演出，地點在台北國家音樂廳。