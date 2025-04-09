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雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議會國民黨團8位議員與13鄉鎮多位代表約20餘人，今天到花蓮車站抗議，希望台鐵凍漲票價，並將陳情書交給站長吳佳陽（前排左三）。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會國民黨團8位議員與13鄉鎮多位代表約20餘人，今天到花蓮車站抗議，希望台鐵凍漲票價，並將陳情書交給站長吳佳陽（前排左三）。記者王思慧／攝影

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的主要交通工具，票價調漲後一個人來回要1166元，恐降低遊客訪花的意願，對於震後的花蓮觀光無疑是「雪上加霜」，若真的要調漲應逐步調漲，或結合當地觀光產業推出套裝行程方案。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，台鐵是台北往返花蓮唯一安全的交通方式，票價上漲後，會降低旅客到花蓮觀光的意願，研判屆時住房率可能會再下探，對於還在復甦中的地方觀光產業來說打擊很大。

張琄菡表示，花蓮人要到外地求學、工作大部分搭乘火車，交通工具選擇不像西部城市這麼多，且台鐵TPASS方案屬區域性，沒有包含花蓮，漲價增加返鄉民眾經濟負擔。

張琄菡建議，台鐵能凍漲花東線票價或逐步調漲，若真的要一次漲32%，是否能結合地方觀光產業推出包套方案，像是住宿優惠、租車折扣等，以減少遊客旅遊成本，讓民眾覺得到花東旅遊有價值。

「台鐵漲價不合理」花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，台鐵花蓮站營收多，一張單程票440元，與雙北臨近站幾10元比起來，可說是1個人抵10個人，卻一次漲這麼多；且台鐵4年前說要做邊坡預警性系統，目前感覺不到安全性有提升，北回線還常因土石流落石被迫停駛。

名產店業者劉瑞祺認為，全台灣觀光市場低迷，最慘就是花蓮，北花票價應凍漲或是緩漲，且去年地震後經業者爭取，名產店勞保減半、電費也凍漲，相信有這樣的例子，台鐵票價應也要凍漲。

林姓女子說，夫妻倆分隔台北、花蓮工作，每周都要往返北花，票價調漲對她來說經濟負擔加重。老家在新北市板橋的王姓男子說，每個月都要回老家探望母親，車票價格漲幅這麼高非常不合理。

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%，許多民眾覺得票價調漲不合理。圖為花蓮車站候車乘客。記者王思慧／攝影
台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%，許多民眾覺得票價調漲不合理。圖為花蓮車站候車乘客。記者王思慧／攝影

台鐵 票價 花蓮

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