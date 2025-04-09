快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
多位病友團體人員表示，清明連假前夕接獲公文，要求推派人選擔任藥物、醫材共擬會委員，傳出今天已確認人選，健保共同擬定會議制度，首次在藥物、醫材共擬會納入正式病友代表。記者林琮恩／攝影
多位病友團體人員表示，清明連假前夕接獲公文，要求推派人選擔任藥物、醫材共擬會委員，傳出今天已確認人選，健保共同擬定會議制度，首次在藥物、醫材共擬會納入正式病友代表。記者林琮恩／攝影

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。多位病友團體人員表示，清明連假前夕接獲公文，要求推派人選擔任藥物、醫材共擬會委員，傳出今天已確認人選。這是健保共同擬定會議制度，首次在藥物、醫材共擬會納入正式病友代表。

藥物納入健保必經的共同擬定會議，分為醫療服務及支付標準共擬會、藥物共擬會、醫材共擬會，過去僅醫療服務共擬會有病友團體成員，以被保險人身分與會。2019年衛福部通過共擬會辦法修正，藥物、醫材共擬會各有2名列席病友團體代表，但不可主動發言或參與表決，僅在會議主席點名時發言。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，病友參與藥品審議制度，民間倡議多年，十分感謝健保署「挺病團」美意，讓病友團體以正式委員身分參與藥品審議。不過，本次行政程序仍稍嫌粗糙，病友聯盟接獲公文，隔日就必須推派出代表，無法像推舉病團列席代表一樣縝密確實，僅能盡力而為，是美中不足之處。

吳鴻來表示，病友聯盟過去負責藥品、醫材共擬會病友列席代表推派，依法規定，病友團體必須在健保病友意見分享平台登錄，才有資格參選列席代表，聯盟內部也擬定相關選舉辦法，不論是聯盟會員、非會員，僅要符合資格即可參選，過程公正公開，完成選舉後，對外公布結果，並把人選送至健保署，過去不曾發生人選被署方拒絕。

本次受限公文發文時間短，病友聯盟來不及邀集20會員團體開會，僅能找來理監事討論，盡力推派最適合人選。吳鴻來表示，病友團體感謝健保署採納民間意見，讓病友參與獲得進展，但行政程序若能強化，提早發出公文，病友團體才能及早因應，透過內部機制，選出更具公信力，受各界認同人選。

吳鴻來表示，修法雖曠日廢時，且實務上勢必有其難度，但站在病團立場，仍希望比照病友列席代表，在法規文字中明文規定，保障病友團體以被保險人身份參與共擬會，否則目前雖已形成默契、慣例，但未來若健保署執政官員更迭，恐會改變共擬會委員遴選方式，難以長期保障病團參與健保相關審議。

保險 健保署 醫材

延伸閱讀

川普揮關稅大刀 製藥公會提3看法籲穩定供應鏈

義大醫院偕高屏42家醫院 區域聯防整合急重症醫療

醫院個別總額上路 林靜儀：罕病專款專用不受衝擊

陳德容「浪姐6」脾氣太大沒人選！　自嘲無路可走

相關新聞

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的...

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。...

「苦盡柑來」韓劇梁寬植最後怎麼死的？醫師提醒4症狀

近期韓劇《苦盡柑來遇見你》中，由朴寶劍、朴海俊接力飾演的「梁寬植」一角，最後因為膝蓋疼痛，檢查後發現罹患「多發性骨髓瘤」...

病友任共擬會被保險人代表 健保署：不逾越母法最佳解

藥物納入健保審議過程，過去病友缺乏參與機制，病友團體倡議多年，衛福部健保署逐步開放，2019年讓病友列席藥物、特材共擬會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。