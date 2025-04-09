獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。多位病友團體人員表示，清明連假前夕接獲公文，要求推派人選擔任藥物、醫材共擬會委員，傳出今天已確認人選。這是健保共同擬定會議制度，首次在藥物、醫材共擬會納入正式病友代表。

藥物納入健保必經的共同擬定會議，分為醫療服務及支付標準共擬會、藥物共擬會、醫材共擬會，過去僅醫療服務共擬會有病友團體成員，以被保險人身分與會。2019年衛福部通過共擬會辦法修正，藥物、醫材共擬會各有2名列席病友團體代表，但不可主動發言或參與表決，僅在會議主席點名時發言。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，病友參與藥品審議制度，民間倡議多年，十分感謝健保署「挺病團」美意，讓病友團體以正式委員身分參與藥品審議。不過，本次行政程序仍稍嫌粗糙，病友聯盟接獲公文，隔日就必須推派出代表，無法像推舉病團列席代表一樣縝密確實，僅能盡力而為，是美中不足之處。

吳鴻來表示，病友聯盟過去負責藥品、醫材共擬會病友列席代表推派，依法規定，病友團體必須在健保病友意見分享平台登錄，才有資格參選列席代表，聯盟內部也擬定相關選舉辦法，不論是聯盟會員、非會員，僅要符合資格即可參選，過程公正公開，完成選舉後，對外公布結果，並把人選送至健保署，過去不曾發生人選被署方拒絕。

本次受限公文發文時間短，病友聯盟來不及邀集20會員團體開會，僅能找來理監事討論，盡力推派最適合人選。吳鴻來表示，病友團體感謝健保署採納民間意見，讓病友參與獲得進展，但行政程序若能強化，提早發出公文，病友團體才能及早因應，透過內部機制，選出更具公信力，受各界認同人選。

吳鴻來表示，修法雖曠日廢時，且實務上勢必有其難度，但站在病團立場，仍希望比照病友列席代表，在法規文字中明文規定，保障病友團體以被保險人身份參與共擬會，否則目前雖已形成默契、慣例，但未來若健保署執政官員更迭，恐會改變共擬會委員遴選方式，難以長期保障病團參與健保相關審議。