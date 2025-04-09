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提升極端天氣調適能力 環部預告氣候變遷風險評估草案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為提升各級政府應對極端天氣事件的氣候調適能力，環境部今天預告「氣候變遷風險評估作業準則」草案，草案重點包含明訂評估原則與方法、強化調適決策機制、促進跨部門協作與公眾參與、建立滾動式檢討與修正制度等。圖／聯合報系資料照片
為提升各級政府應對極端天氣事件的氣候調適能力，環境部今天預告「氣候變遷風險評估作業準則」草案，草案重點包含明訂評估原則與方法、強化調適決策機制、促進跨部門協作與公眾參與、建立滾動式檢討與修正制度等。圖／聯合報系資料照片

為提升各級政府應對極端天氣事件的氣候調適能力，並強化氣候風險管理，環境部依據「氣候變遷因應法」規定，於今天預告「氣候變遷風險評估作業準則」草案。

環境部表示，準則草案將為政府部門進行氣候變遷風險評估及調適方案推動，建立一致性的操作程序與作業準則。各級政府研擬、推動氣候變遷調適方案及策略，應依本準則規定使用當期氣候變遷科學報告，進行系統性氣候變遷風險評估，並據以擬定各易受氣候變遷衝擊領域調適行動方案，以及地方調適執行方案，以降低氣候衝擊。

環境部指出，準則草案參考國內外實務經驗，草案重點包括明訂氣候變遷風險評估須涵蓋範疇界定、現況與未來風險分析，並納入危害度、暴露度及脆弱度等要素。

其次，各級政府應據風險評估結果，擬定調適選項，並評估其可行性與成效；再者，鼓勵公私部門與民間共同參與氣候風險評估與調適決策，推動氣候調適政策主流化與社會包容性。

最後，根據最新科學報告與國內外發展趨勢，適時檢討並修正調適方案，提升調適措施之有效性與可複製性。

環境部強調，將持續與各級政府合作依本準則草案進行操作示範，推動落實氣候變遷風險評估，並透過能力建構及技術輔導，全面提升各級政府氣候調適規畫執行能力。

氣候變遷 環境部 風險

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