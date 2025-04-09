快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

聽新聞
0:00 / 0:00

來台旅客首季破210萬人次 交長：第2季目標成長3%

中央社／ 台北9日電
立法院交通委員會9日邀請交通部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。中央社
立法院交通委員會9日邀請交通部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。中央社

今年首季來台旅客破210萬人次，交通部長陳世凱今天指出，第2季的來台旅客目標希望可以比首季多3%，但變數很大，尤其關稅戰對於觀光衝擊的影響還要再觀察。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤指出，2024年出國旅客有1684萬9683人次，跟2019年相比恢復比例為98.52%，但來台旅客人次去年僅785萬7686人次，跟2019年相比恢復比例約66.23%。

對此，交通部長陳世凱坦言恢復速度有些慢，這部分還要再加強，尤其亞洲旅客來台灣並非首選，這個需要檢討。

陳世凱指出，台灣在各國年輕人的圖像不夠明顯，雖然行銷費用有增加，但行銷方式還要再檢討，除了旅客來台外，還會不會來第2次也很重要，因此旅遊品質就很重要，這部分會牽涉到人才培育，因此今年底觀光研訓院將會成立。

李昆澤則提出，以日本為例，去年赴日本旅客創下歷史新高，但中國赴日旅客減少260萬人次，應該要建立區域旅遊的特色。陳世凱回應，正在擴展中國以外的旅客區域，去年有些斬獲，但也應該要好好向日本學習。

民進黨立委許智傑則詢問，今年的來台旅客目標是1000萬人次，「那2030年的目標？」陳世凱說，有長期規劃，但還在討論當中，今年首季旅客人次只有增加3%的確有點少，希望可以增加更多。

陳世凱說，不過受到關稅戰等影響，變數還很大，對於觀光的衝擊也還再觀察，如果要設定目標希望第2季比第1季多3%。

交通部長 陳世凱

延伸閱讀

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

台61房裡新增北出、南入匝道 交通部長陳世凱同意核定

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

相關新聞

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

隨著民眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮膜安全性也成為焦點。

HPV不只會找上女性 醫提醒男性容易陷入「2病症」威脅

人類乳突病毒（HPV）被廣泛認為主要影響女性，但對男性而言，同樣面臨頭頸癌，及俗稱 「菜花」的生殖器疣等相關病症威脅。醫...

雪上加霜！台鐵車票調漲 花蓮觀光業者憂旅客恐不來住房率再下探

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮觀光業者認為，鐵路是外地連結花蓮的...

獨／擴大病友參與 藥物、特材健保共擬會首納病團代表

健保共擬會委員名單難產，3月會議仍沿用上屆委員，傳出衛福部健保署希望在不修法情況下，以被保險人身份讓病友團體參與共擬會。...

「苦盡柑來」韓劇梁寬植最後怎麼死的？醫師提醒4症狀

近期韓劇《苦盡柑來遇見你》中，由朴寶劍、朴海俊接力飾演的「梁寬植」一角，最後因為膝蓋疼痛，檢查後發現罹患「多發性骨髓瘤」...

病友任共擬會被保險人代表 健保署：不逾越母法最佳解

藥物納入健保審議過程，過去病友缺乏參與機制，病友團體倡議多年，衛福部健保署逐步開放，2019年讓病友列席藥物、特材共擬會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。