桃園部分地區空氣品質差持續至中午 環保局：減少外出

桃園市部分地區今天空氣品質（AQI）PM2.5指數從上午到中午一直大於100，環保局指出，主因為環境風場為東南風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積所致，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

空氣品質PM2.5細懸浮微粒、懸浮微粒大於100影響過敏族群，主要地區包括大園、平鎮、觀音、桃園、中壢、龍潭等地區的測站都超過100

環保局依已通報測站周圍前30大營建工程，傍晚6點前加強灑水清洗，並依惡化情形加強巡查周邊仍有施工的工地。同時通報前40%固定汙染源排放量執行應變計畫，檢視固定汙染源偵測連線是否異常。

教育局、社會局、衛生局及婦幼發展局也接到環保局的通報，請所屬學校、社福機構、醫療機構、托嬰中心及親子館等單位注意敏弱族群自身防護，減少戶外活動。並提醒民眾外出戴口罩，尤其是敏感族群，以免出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等不適。