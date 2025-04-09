傅崐萁指台鐵漲恐帶動萬物齊漲 交通部長回應了

美國總統川普宣布對等關稅後，引發全球市場動盪，台股連日重挫，投資人哀鴻遍野，此時台鐵宣布票價調漲。對此，交通部強調，民眾影響衝擊會降到最低，花東也會給予彈性票價，至於是否採花東基金，則需由國發會決定。

台鐵票價將於6月23日調漲，北花自強號票價將從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮縣議會國民黨團議員不滿漲幅太大，今天到花蓮車站抗議，盼台鐵公司凍漲北花票價，若台鐵未盡快回應訴求，不排除號召民眾包圍車站表達不滿。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今也表示，現在國內產業碰到各種狀況，承受嚴重衝擊，甚至要開始放無薪假，政府此時除盡速談判，也應抑制物價，尤其台鐵票價不該漲，這恐帶動萬物齊漲，希望政府三思，並暫緩實施。

立委楊瓊瓔於立法院交委會質詢時說，台鐵董事會於今年2月拍板通過票價調漲方案，平均調幅高達26.8％，並預計今年6月23日正式實施，如此大幅度票價調漲，勢必對廣大通勤族、學生族及長途旅客造成顯著經濟壓力。

立委黃建賓說，台鐵今年2月5日在召開董事會通過票價費率記者會上，對於立委爭取花東地區專屬優惠表示，票價調漲要有平衡性，若花東需要特別運價，建議採花東基金補貼，而非影響整體平衡性，不然對其他地區不公平，問部長是否支持採花東基金補貼？

陳世凱說，台鐵票價已凍漲30年，考量台鐵整體成本都增加，因此調漲票價，但絕對會讓民眾的影響降到最低。台鐵票價調漲對於通勤族幾乎完全沒有影響，只要使用TPASS，所有漲幅都由政府吸收。

針對花東地區票價部分，台鐵總經理馮輝昇說，日前行政院函示票價調漲要考量花東災後情況，目前研擬花東居民彈性票價，若還有加入台鐵會員則再加碼點數抵扣，降低花東民眾返鄉成本。陳世凱說，東部地區交通運具選擇較少，但花東基金非交通部管轄，需由國發會決定，會與國發會討論、溝通。