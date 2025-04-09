季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險

近期氣溫變化劇烈，季節轉換之際正值兒童呼吸道疾病高峰期。醫師提醒，除了常見流感病毒外，「呼吸道融合病毒」（RSV）也逐漸成為嬰幼兒呼吸道感染的重要病因之一，尤其是對免疫力較弱的孩童，感染後病情恐迅速惡化，不可輕忽。

亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏表示，RSV為單股RNA病毒，主要透過飛沫與接觸傳染，在月子中心、托嬰中心、幼兒園等密閉場所特別容易引發群聚感染。台灣雖屬亞熱帶氣候，但RSV感染全年皆可能發生，並非僅限於冬季。人類是RSV唯一宿主，所有年齡層皆有感染風險，但以2歲以下嬰幼兒最為嚴重，一旦感染，容易因分泌物阻塞細支氣管，引發細支氣管炎、喘鳴與呼吸困難等情況，甚至需住院治療。

郭子敏補充，儘管RSV初期症狀類似一般感冒，多數健康兒童可在1至2周內自行痊癒，但早產兒、免疫力低下或患有慢性疾病的孩童屬高風險族群，感染後可能併發重症。根據台灣兒科醫學會資料，5歲以下幼童為主要感染對象，其中2歲以下兒童住院率最高。

郭子敏指出，臨床上可透過鼻咽分泌物檢體進行病毒培養、PCR檢測或快篩確認RSV感染。目前尚無針對性抗病毒藥物，治療以支持性療法為主，包括退燒、拍痰、觀察飲食與呼吸狀況等，嚴重者需住院觀察。若家長發現孩子出現呼吸急促、食慾不振、精神不佳等異常，應儘速就醫。

在預防方面，郭子敏強調，應從日常生活做起，包括勤洗手、戴口罩、避免與呼吸道感染者接觸，並減少出入通風不良之密閉場所。此外，母乳哺育與遠離二手菸亦有助於增強嬰幼兒免疫力，降低感染風險。

郭子敏表示，針對高風險族群，目前已有單株抗體藥物「Palivizumab」可用於預防RSV重症，經醫師評估後，部分條件者可由健保給付，包括33周以下早產兒、合併慢性肺病的早產兒，以及1歲以下患有嚴重先天性心臟病的嬰兒。

該藥劑需每月注射一次，依風險程度建議施打3至6劑。新一代長效型單株抗體「Nirsevimab」也已問世，僅需接種一劑，即可提供約5個月的保護力，為高風險嬰幼兒家庭帶來更便捷的預防方案。

郭子敏呼籲，家長應加強日常防護、保持警覺，及早辨識、就醫，才能有效降低RSV導致的重症風險，守護孩子健康。