失眠、猛盯股價 精神科醫師示警壓力創傷：可多吃這些菜

美國對等關稅風暴來襲，台股近期破紀錄崩跌，不僅重創投資人資產，也對股民造成沈重壓力。精神科醫師楊聰財指出，投資人尤其重倉者，可能會因為資產大幅縮水、信心受創，出現類似壓力創傷反應，建議民眾正視身心健康，及早求助。

楊聰財指出，面對股市暴跌的心理衝擊，常見的壓力與憂鬱徵兆包括連續數日無法入睡、早醒或多夢，睡醒仍感疲憊，若超過3天並影響白天生活功能，就需特別警覺，也有人會出現心跳加速、手抖、坐立難安等焦慮反應，甚至反覆檢查股價、對帳單、看新聞，情緒起伏大，對家人或同事發脾氣等。

楊聰財說，部分投資人可能逃避現實，不願面對帳戶、不上班、不出門，甚至對原本有興趣的事物失去熱情，若開始出現自我責備、經常說出「活著沒意義」等語句，且持續2周以上，就可能是憂鬱症的警訊，應立即尋求專業協助。

楊聰財也提供股民自我調適建議，首先要接納自己對損失的情緒反應，允許焦慮、懊悔或難過，不要壓抑或否認，行為上則應避免在情緒低落時進行高風險投資，建議暫停交易幾天，讓自己進入冷靜觀察期，同時透過早起泡茶、寫日記、做料理、散步等日常儀式，重新建立穩定生活感。

在運動部分，楊聰財建議中強度有氧運動如快走、慢跑、游泳、踩飛輪等，每周3到5次、每次30分鐘以上，有助釋放腦內啡與多巴胺，提升正向情緒。簡單的呼吸冥想練習也能刺激副交感神經，改善睡眠與焦慮。

在飲食方面，楊聰財建議多吃富含鎂，可減輕壓力反應的深綠色葉菜類，如菠菜、芥藍、地瓜葉；有助大腦健康富含β-胡蘿蔔素的橘色蔬菜，如南瓜、紅蘿蔔；含抗氧化物，保護腦神經的高色素水果如藍莓、草莓、櫻桃；減少發炎，提升免疫與穩定情緒的十字花科蔬菜，如花椰菜、甘藍菜等。

此外，葉酸有助血清素生成，提升正向情緒，楊聰財表示，可多吃富含葉酸的毛豆、酪梨，以及多吃富含製造血清素原料的色胺酸食物，如香蕉、堅果、南瓜籽、豆腐、蛋、乳製品等。