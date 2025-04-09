快訊

烏克蘭俘虜「中國兵」：中國涉入戰爭的線索與疑點？

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

聽新聞
0:00 / 0:00

穿制服喬裝高中生買菸 近3成業者違法販售 最高罰25萬

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署副署長賈淑麗表示，業者販售菸品予未滿20歲者，最高可罰新台幣25萬元。記者廖靜清／攝影
國健署副署長賈淑麗表示，業者販售菸品予未滿20歲者，最高可罰新台幣25萬元。記者廖靜清／攝影

我國「菸害防制法」新法自3月22日修正施行，禁止吸菸年齡提高至未滿20歲，但仍有業者不知道這項規定，近3成違法販售。國健署副署長賈淑麗表示，業者應遵守法規，做好第一線的把關，對於有年齡疑慮，應請消費者出示證件，販售菸品予未滿20歲者，最高罰新台幣25萬元。

國健署公布「113年菸品販賣場所喬裝測試成果」，在全國22個縣市合計854家菸品販售場所中，仍有26.9%的菸品販賣業者未查驗證件，直接販售菸品給青少年。賈淑麗說，菸防法修法上路2年，有部分民眾、業者不清楚法規已提高禁菸年齡至20歲，仍待加強宣導，避免青少年可以輕易取得。

國健署委託財團法人中華民國消費者文教基金會（消基會）於去113年5月至11月期間進行「喬裝測試」進行，調查商家在面對疑似未滿20歲的購買者，是否主動確認年齡。22縣市共抽查854家販菸場所，包含連鎖便利商店246家、檳榔攤171家、連鎖超市或大賣場188家、一般商店249家。

消基會秘書長陳雅萍表示，檳榔攤的不合格率38.6%，為各類型場所最高。其次為一般商店26.9%，連鎖超市或大賣場不合格率達23.4%，連鎖便利商店為21.5%。她指出，檳榔攤和傳統商店違規率最高，因業者對新法規不清楚；而連鎖便利商店不合格率也超過2成，應加強員工教育訓練，以提高法規遵從度。

調查結果顯示，販菸場所店員對於「禁售菸品予未滿20歲者」法規知曉率為85%，顯示業者的員工教育訓練、法規認知及落實執行等，仍有持續改善的空間。陳雅萍說，自104年起，連續十年調查結果，113年是十年來最低，有明顯進步。

另外，113年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計29萬1144次，已針對違法供應菸品予未滿20歲者計裁處134件，罰鍰金額新台幣115萬元整。陳雅萍表示，稽查數較去年31萬6398次少了2萬5254次，下降原因為地方政府衛生局於疫情期間調整人力協助防疫工作。

除了調查各類型販菸場所不合格率，賈淑麗表示，22縣市的抽查結果中，不合格率以都會區最低，而偏鄉地區的數字有待加強，未來也將會同教育部及地方政府共同監督，並加強稽查力度，並呼籲業者加強員工教育訓練，勿成為販售漏洞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署公布「113年菸品販賣場所喬裝測試成果」，各類販賣菸品場所的不合格率由高至低依序為檳榔攤、一般商店、連鎖超市或大賣場、連鎖便利商店。記者廖靜清／攝影
國健署公布「113年菸品販賣場所喬裝測試成果」，各類販賣菸品場所的不合格率由高至低依序為檳榔攤、一般商店、連鎖超市或大賣場、連鎖便利商店。記者廖靜清／攝影

教育訓練 衛生局

延伸閱讀

國民營養調查研究惹議 邱泰源指示國健署檢討

下鄉蒐集孩童血液？ 國健署曝目的：不妨當免費健檢

三星共同執行長心臟病發驟逝 國健署揭致命徵兆：患者常忽視

被爆發函1小時內要官員來開會 羅廷瑋公布與國健署LINE對話自清

相關新聞

國家級警報響！上午9時53分宜蘭蘇澳規模5.8地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天上午9時53分，在宜蘭縣蘇澳鎮（宜蘭縣政府南南東方15.5公里）發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里。

宜蘭地震5.8地牛翻身！北捷乘客：當下警報響氣氛緊張

今天上午9時53分，宜蘭縣蘇澳鎮深72KM (宜蘭縣蘇澳鎮)發生芮氏規模5.8地震，地牛翻身，雙北地區都相當有感，台北捷...

超越日韓！台灣如何奪下「最幸福亞洲國家」？ 學者授3步驟提升幸福感

你幸福嗎？蓋洛普（Gallup）近期公布2025「世界幸福報告」，在全世界147個國家或地區中...

男友「種草莓」種錯位置！嫩妹癱軟倒地 醫師驚：她中風了

情侶熱戀期充滿激情和甜蜜，常愛得無法自拔。一名外科醫師分享，遇過一名年輕病患，與男友親熱後，卻突然癱軟倒地，並出現身體無力現象，經診斷後發現，竟是男友在親熱時「種草莓」太大力惹的禍。

季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險

近期氣溫變化劇烈，季節轉換之際正值兒童呼吸道疾病高峰期。醫師提醒，除了常見流感病毒外，「呼吸道融合病毒」（RSV）也逐漸...

宜蘭規模5.8地震為獨立事件 非屬0403餘震

氣象署表示，宜蘭蘇澳今天上午發生規模5.8地震，非屬去年花蓮0403地震的餘震，也與昨天深夜台灣東方海域地震無關，為獨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。