穿制服喬裝高中生買菸 近3成業者違法販售 最高罰25萬

我國「菸害防制法」新法自3月22日修正施行，禁止吸菸年齡提高至未滿20歲，但仍有業者不知道這項規定，近3成違法販售。國健署副署長賈淑麗表示，業者應遵守法規，做好第一線的把關，對於有年齡疑慮，應請消費者出示證件，販售菸品予未滿20歲者，最高罰新台幣25萬元。

國健署公布「113年菸品販賣場所喬裝測試成果」，在全國22個縣市合計854家菸品販售場所中，仍有26.9%的菸品販賣業者未查驗證件，直接販售菸品給青少年。賈淑麗說，菸防法修法上路2年，有部分民眾、業者不清楚法規已提高禁菸年齡至20歲，仍待加強宣導，避免青少年可以輕易取得。

國健署委託財團法人中華民國消費者文教基金會（消基會）於去113年5月至11月期間進行「喬裝測試」進行，調查商家在面對疑似未滿20歲的購買者，是否主動確認年齡。22縣市共抽查854家販菸場所，包含連鎖便利商店246家、檳榔攤171家、連鎖超市或大賣場188家、一般商店249家。

消基會秘書長陳雅萍表示，檳榔攤的不合格率38.6%，為各類型場所最高。其次為一般商店26.9%，連鎖超市或大賣場不合格率達23.4%，連鎖便利商店為21.5%。她指出，檳榔攤和傳統商店違規率最高，因業者對新法規不清楚；而連鎖便利商店不合格率也超過2成，應加強員工教育訓練，以提高法規遵從度。

調查結果顯示，販菸場所店員對於「禁售菸品予未滿20歲者」法規知曉率為85%，顯示業者的員工教育訓練、法規認知及落實執行等，仍有持續改善的空間。陳雅萍說，自104年起，連續十年調查結果，113年是十年來最低，有明顯進步。

另外，113年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計29萬1144次，已針對違法供應菸品予未滿20歲者計裁處134件，罰鍰金額新台幣115萬元整。陳雅萍表示，稽查數較去年31萬6398次少了2萬5254次，下降原因為地方政府衛生局於疫情期間調整人力協助防疫工作。

除了調查各類型販菸場所不合格率，賈淑麗表示，22縣市的抽查結果中，不合格率以都會區最低，而偏鄉地區的數字有待加強，未來也將會同教育部及地方政府共同監督，並加強稽查力度，並呼籲業者加強員工教育訓練，勿成為販售漏洞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康