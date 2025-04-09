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考量南部觀光發展需求 最美觀光列車將停靠台南、保安站

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
考量南部地區觀光發展需求，台鐵最美觀光列車「鳴日號」將於6月27日至29日停靠台南、保安站。圖／雄獅旅行社提供
考量南部地區觀光發展需求，台鐵最美觀光列車「鳴日號」將於6月27日至29日停靠台南、保安站。圖／雄獅旅行社提供

美國總統川普清明連假宣布對等關稅後，引發全球市場動盪，台股7日重挫補跌，盤中大跌逾2000點，跌幅逾9.5%，寫下歷史以來盤中最大跌幅，投資人哀鴻遍野，台鐵卻宣布票價調漲。交通部長陳世凱強調，民眾影響衝擊會降到最低，花東也會給予彈性票價，至於高鐵票價，目前沒有討論到；另外，考量南部地區觀光發展需求，觀光列車鳴日號6月27日至29日停靠台南、保安站。

陳世凱今赴立法院交委會針對「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。

立委林俊憲質詢時指出，交通部推鐵道觀光值得肯定，但台南身為鐵道發展重鎮，卻沒有觀光列車。統計2024年鐵道觀光列車，環島之星搭乘人數為11萬5322人、鳴日號／鳴日廚房行駛宜花東，搭乘人數3785人、藍皮解憂號6萬6602人，行駛路線從枋寮至台東、海風號1183人，行駛路線南港至宜蘭、福森號／栩悅號1萬2000人，行駛路線為阿里山，至於山嵐號因4月19日才剛啟航，因此尚未統計。

台鐵總經理馮輝昇說，考量南部地區觀光發展需求，鳴日號今年6月27日至29日行程將規畫停靠台南及保安站，另後續西部路線行程會結合阿里山及台南地區主要景點。

至於海風號及山嵐號的行駛路線及遊程，馮輝昇表示，旅行社每年會進行路線檢討，目前雄獅旅行車已在規畫山嵐號觀光列車行駛南高屏地區路線及套裝遊程，最快年底前推出。

台南 觀光列車 鐵道

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