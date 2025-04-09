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能改善腎臟病血管併發症 部桃、陽明交大實驗這藥有重大進展

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃教授蔣智宏、陽明交大副教授張婷婷共同領導的研究團隊。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃教授蔣智宏、陽明交大副教授張婷婷共同領導的研究團隊。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院泌尿外科教授蔣智宏，與陽明交大藥理所副教授張婷婷共同領導的研究團隊，發現臨床治療高尿酸血症的藥Febuxostat，在動物實驗時可以減少氧化壓力和發炎，改善腎功能，也能提升血管生成機制促進血管新生，增強慢性腎臟疾病患血管併發症的臨床治療新契機。

團隊的研究等於在慢性腎臟疾病血管併發症的治療取得重大進展，研究已於今年4月發表於國際知名期刊Biomedicine & Pharmacotherapy。

蔣智宏表示，臨床上發現，有慢性腎臟病的病人，因全身心血管疾病衍生併發症與死亡率會顯著的上升，可能原因之一是因為慢性腎臟病導致血液中的尿毒素累積，尿毒素會增加氧化壓力和發炎現象，使血管功能變差，進而引起心血管疾病相關併發症與死亡率。

團隊研判慢性腎臟疾病患者氧化壓力和發炎，可能是心血管併發症發生率上升的關鍵因素，於是專注於改善慢性腎臟疾病病患者「氧化壓力與發炎」引發的血管併發症。

在動物實驗發現，治療高尿酸血症患者的藥物Febuxostat，可以藉由抗氧化和抗發炎作用，改善慢性腎臟疾病小鼠的腎功能，並藉由強化血管生成機轉及抗發炎作用，提升慢性腎臟疾病小鼠的傷口癒合速度與血管新生。

總結來說，Febuxostat藥物用在慢性腎臟疾病的情況，同時具有腎臟保護作用及促進血管新生功能，對於慢性腎臟疾病伴隨血管併發症的患者露出難得的治療曙光。後續仍須要進一步的臨床試驗，才能確認Febuxostat藥物是否真的對慢性腎臟疾病患者有降低心血管併發症的保護作用。

壓力 患者 腎臟病

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