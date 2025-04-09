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Klook看好台灣入境觀光 世壯運讓北市旅遊商品成長3成

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
觀光示意圖。圖／AI生成
觀光示意圖。圖／AI生成

旅遊電商平台Klook看好台灣入境觀光潛力，認為台灣文化展演觀光的知名度在逐步提升，以高雄為例，更入選Klook 2025全球新興旅遊目的地榜單。Klook也和北市府攜手宣傳即將到來的世壯運，今年3月份光台北觀光商品的海外銷售就較2月成長3成，成長最快包括菲律賓、韓國、香港、美國等旅客為主。

Klook指出，看好台灣入境觀光潛力，台灣的自然風景和美食文化是許多海外旅客認識台灣的第一印象，像是北海岸、九份、墾丁等，還有夜市等街頭小吃。甚至對日本旅客來說，台灣除了美食外，安全、點對點交通便利、相近的文化歷史更是他們選擇台灣的主要原因。

Klook認為，要吸引海外旅客來台並讓他們一來再來，需要持續創造更多旅遊話題和亮點，強化海外旅客來台的動機。Klook每年針對亞太地區旅客做的旅遊行為調查也顯示，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型。

台灣文化展演觀光的知名度也在逐步提升，例如高雄這幾年舉辦了許多大型演唱會，成為亞太地區音樂旅遊的熱門目的地之一，更帶動了當地演唱會經濟，加上完善的基礎設施和交通建設，也讓高雄在國際上的知名度持續提升，更入選Klook 2025全球新興旅遊目的地榜單，與全球其他旅遊新星包括澳洲達爾文、日本日光、越南富國島等，共同展示全球新興旅遊城市的魅力。

近期Klook也和台北市觀傳局共同攜手宣傳即將到來的世壯運，聯合台灣、日本、韓國、香港及新加坡等Klook在地團隊，全面推廣台北觀光旅遊，其中3月份光台北觀光商品的海外銷售就較2月成長3成，成長最快包括菲律賓、韓國、香港、美國等旅客為主。

Klook 日本

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