快訊

烏克蘭俘虜「中國兵」：中國涉入戰爭的線索與疑點？

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣忽冷忽熱70歲阿嬤腦中風 微創內視鏡手術救回一命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院神經外科主任葉國球透過微創內視鏡手術治療病患。圖／南投醫院提供
南投醫院神經外科主任葉國球透過微創內視鏡手術治療病患。圖／南投醫院提供

最近天氣乍暖還寒，早晚溫差大，忽冷忽熱，血管容易受到氣溫變化劇烈收縮，南投縣70歲林姓婦人近日腦出血，因出血部位較深開顱風險高，南投醫院透過微創內視鏡手術，迅速清除血塊，成功救回一命。

衛福部南投醫院神經外科主任葉國球說，林姓病患有高血壓病史，前幾天因劇烈頭痛後意識不清，被家人緊急送醫，經電腦斷層檢查確診為腦出血，因血腫壓迫周圍腦組織，考量傳統開顱手術風險高，神經外科團隊安排微創內視鏡手術，迅速清除血塊，救回一命。

葉國球說，微創內視鏡手術與傳統開顱手術相比，有傷口小、術後恢復較快、併發症較少等優點。微創內視鏡手術僅需約2公分開口，腦本體也僅有約0.7公分傷口，可減少腦組織損傷，恢復速度較快，縮短住院時間。

腦血管疾病長年在國人十大死因榜上有名，112年衛福部國人十大死因統計，腦中風占第四位，每年有上萬人因腦中風死亡。腦中風發生猝不及防，除了死亡，還有很高的機率造成失能，一旦出現腦中風，須把握黃金治療時間，盡力保留器官功能，減少嚴重後遺症的風險。

葉國球提醒，高血壓、高血脂及高膽固醇等慢性病皆是腦中風危險因子，建議民眾定期健康檢查，控制好血壓、血脂與膽固醇，養成良好生活習慣，均衡飲食、規律運動、戒菸、節制飲酒。在天氣不穩定的時候，應特別注意保暖，適量補充水分，降低腦血管疾病的風險發生。

手術 腦中風 風險

延伸閱讀

MLB／大谷翔平近期2度牛棚 羅伯茲評價：狀況很好

日職／旅日巨人隊黃錦豪手術清左手肘骨刺 需休3至4個月

小樂超猛身材全見！日本出意外緊急手術

膝關節損傷不只能換人工關節 還可用軟骨再生微創手術

相關新聞

國家級警報響！上午9時53分宜蘭蘇澳規模5.8地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天上午9時53分，在宜蘭縣蘇澳鎮（宜蘭縣政府南南東方15.5公里）發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里。

宜蘭地震5.8地牛翻身！北捷乘客：當下警報響氣氛緊張

今天上午9時53分，宜蘭縣蘇澳鎮深72KM (宜蘭縣蘇澳鎮)發生芮氏規模5.8地震，地牛翻身，雙北地區都相當有感，台北捷...

超越日韓！台灣如何奪下「最幸福亞洲國家」？ 學者授3步驟提升幸福感

你幸福嗎？蓋洛普（Gallup）近期公布2025「世界幸福報告」，在全世界147個國家或地區中...

男友「種草莓」種錯位置！嫩妹癱軟倒地 醫師驚：她中風了

情侶熱戀期充滿激情和甜蜜，常愛得無法自拔。一名外科醫師分享，遇過一名年輕病患，與男友親熱後，卻突然癱軟倒地，並出現身體無力現象，經診斷後發現，竟是男友在親熱時「種草莓」太大力惹的禍。

季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險

近期氣溫變化劇烈，季節轉換之際正值兒童呼吸道疾病高峰期。醫師提醒，除了常見流感病毒外，「呼吸道融合病毒」（RSV）也逐漸...

宜蘭規模5.8地震為獨立事件 非屬0403餘震

氣象署表示，宜蘭蘇澳今天上午發生規模5.8地震，非屬去年花蓮0403地震的餘震，也與昨天深夜台灣東方海域地震無關，為獨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。