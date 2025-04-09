郭鎧紋：3月下旬全世界一口氣出現10個規模6以上地震

最近全世界發生不少規模大的地震，包括太平洋島國巴布亞紐幾內亞發生規模6.9地震，緬甸發生芮氏規模8.2強震。中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋今天指出，日本統計去年全球有100個規模6以上的地震，今年1到3月中旬特別少，而3月下旬一口氣出現10個，呼籲民眾做好防震。

今天上午9時53分宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里。郭鎧紋指出，上午這起地震是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，能量釋放相當於0.25顆原子彈，屬正常能量釋放。

郭鎧紋指出，規模6的地震能量釋放約0.5顆原子彈，日本Weathernews最近報導指出，去年全球有100個規模6以上的地震，今年1月到3月中旬特別少，3月下旬一口氣出現10個。

郭鎧紋指出，沒有釋放的能量最後還是需要釋放出來，如果地震能平均釋放能量最好，造成的災害比較小。台灣在過去27年（1998年以來）統計中，1萬件有感地震中規模6以上地震有101個，約1%，也就是每100天會有一個，一年約3到4個。至於發生規模5.8的地震機率就更高。台灣在地震帶上，一定會有地震，呼籲民眾做好防震。