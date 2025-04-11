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長時間看近物加速老化 眼科醫30多歲配老花眼鏡：對眼睛更好

聯合新聞網／ 綜合報導
過度用眼是現代人常見的問題，眼科醫師指出老花眼鏡並不會讓老花加劇，而是幫助眼睛維持良好狀態。 圖／Ingimage
過度用眼是現代人常見的問題，眼科醫師指出老花眼鏡並不會讓老花加劇，而是幫助眼睛維持良好狀態。 圖／Ingimage

根據日媒「婦人公論.JP」報導，眼科專家、二本松眼科醫院副院長平松類提醒，現代人長時間用眼，若忽視保養，將加速眼睛老化。他建議從日常生活中養成護眼習慣，且不要排斥在30多歲就配戴老花眼鏡，以減輕眼睛負擔。

平松醫師指出，長時間近距離用眼會造成眼睛疲勞，建議每隔一小時就遠望一次，讓眼睛休息。雖然在室內無法望向六公尺以外的遠方，但注視兩公尺外的牆面或固定的物品也有幫助。此外，他推薦在泡澡時以溫熱毛巾敷眼，可促進血液循環，消除眼部疲勞。他自己也習慣在睡前使用熱敷眼罩，有助放鬆與入睡。

他提到，現代人出現乾眼症狀的比例大幅增加，為避免眼球表面受損，應養成定時點人工淚液的習慣，他自己每天點眼藥水約四到五次。另外，由於家族有青光眼病史，他也特別注意飲食與運動。透過「先吃蔬菜」的飲食順序控制血糖升高，並補充含有葉黃素的菠菜與多種維生素，有助於預防黃斑部病變等視力問題；每週也會固定三次前往健身房進行輕度肌力訓練。

最後，平松醫師強調，應早點使用老花眼鏡。他自己在30多歲就開始配戴，以減輕長時間看近物時的視覺負擔。他提醒，強忍不清楚的視線才會對眼睛造成更大損害，老花眼鏡並不會讓老花加劇，而是幫助眼睛維持良好狀態，呼籲大眾不要抗拒。

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