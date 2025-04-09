北市周三、周六2波鋒面恐伴強降雨 北市府籲：自主防災

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
本周將迎兩波鋒面，易伴隨強降雨，北市水利處在各抽水站進行整備作業。圖／北市水利處提供
本周將迎兩波鋒面，易伴隨強降雨，北市水利處在各抽水站進行整備作業。圖／北市水利處提供

北市水利處今指出，本周將有兩波鋒面接力影響，天氣不穩定，周三4月9日將迎來首波鋒面，容易伴隨強降雨發生，周六4月12日第二波鋒面抵達，中部以北及東北部地區降雨較明顯，為預防豪雨水患，已針對各抽水站進行整備作業，因應鋒面可能帶來的強降雨。

水利處也提醒民眾3件事「要清空水溝蓋板上方、要有人員裝設防水閘門、要隨時接收水情資訊」，市民除了自主防災外更需配合科技防災來進一步防止災害造成。

水利處指出，首先要清空住家附近水溝蓋板上方，保持水路通暢，水溝蓋上常見的阻礙物包含盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉，大雨來襲時，會讓雨水排不進水溝，造成路面積淹水現象。

第二步，在建築物停車場及一樓住家等出入口，及時設置防水閘門（板），短時強降雨的發生，很容易就超過了雨水下水道設計的保護標準，時常淹進一樓住家或地下室，而裝設防水閘門(板)才能在暴雨來襲時，第一時間自我保護，保護自身的生命財產安全。

第三步，要及時接收資訊，可下載「台北市行動防災APP」掌握第一手水情，能快速查詢雨量、河川水位、下水道水位、抽水站運轉狀態等各項即時資訊，隨時接收最新的防災資訊。此外，市水利處的官方LINE-「戀戀水綠 台北水利」 具備「水情資訊查找服務」功能，能提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、積水點查詢等功能，協助市民朋友從多方管道快速獲得水情相關資訊。

水利處表示，極端降雨的發生強度與頻率漸增，且極端降雨難以有準確的預報，常常一個午後雷陣雨就造成積淹水等情形發生。防洪工程的防洪能力都有其上限值，當發生降雨強度超越公共排水設施設計保護標準，便會帶來積淹水的風險。

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