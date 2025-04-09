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不再那麼痛！ 疾管署放寬6類對象 M痘疫苗可皮下接種

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

M痘疫情今年累積4例，目前仍屬國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。為提升疫苗接種量以及服務可行性，疾管署日前放寬通報梅毒、淋病、急性A、 B、C型病毒性肝炎或HIV感染者的M痘疫苗，注射為可採「皮下」。疾管署發言人羅一鈞指出，原本使用「皮內」注射，但此注射方式醫護人員需要另外受訓，因此放寬使用。

M痘為我國第二類法定傳染病，歷年來累積456人確診，分別為本土427例、境外29例。羅一鈞指出，今年新增4例，最新1例確診日為3月26日，但目前國內尚未出現新型M痘（第一型Ia或Ib）個案。

針對M痘我國提供疫苗自費、公費兩種方式接種，自費僅有36人，而公費累積接種16萬929人次，其中至少接種1劑9萬5676人、已完成2劑6萬5253人。公費對象包含近1年有風險性行為者，如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等。

然而，先前因為考量疫苗供應有限，M痘疫苗採取集中接種原則，以需要劑量較少「皮內注射」為主，每劑只需要0.1毫升；去年8月先是開放夜間、假日開放「皮下注射」，每劑需要0.5毫升；今年3月25日起疾管署再度放寬「梅毒、淋病、急性A、 B、C型病毒性肝炎或HIV感染者」可以皮下注射，根據統計M痘確診個案有75%曾通報淋病、梅毒或HIV等性傳染病。

羅一鈞指出，皮內接種劑量是皮下接種劑量的五分之一，但皮內接種需要接受技術訓練，不是每位醫護人員都會。現在M痘疫苗接種人數少，疫苗充足，目前庫存仍有約5萬劑，為讓民眾方便在看診時順便打疫苗，因此開放上述可採「皮下接種」。

國際間M痘疫情持續，剛果民主共和國、蒲隆地、肯亞、盧安達及烏干達等國家自去年5月起爆發Ib亞型疫情，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、阿拉伯聯合大公國等多國亦已出現Ib病例，特別是近期潑水節即將來臨，若有預期風險行為者應提早接種疫苗。

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