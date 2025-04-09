蘇澳規模5.8地震後16.6秒國家級警報、台北也收到 氣象署：因中深層地震

今天上午9時53分，在宜蘭縣蘇澳鎮（宜蘭縣政府南南東方15.5公里）發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里；宜蘭縣、花蓮縣最大震度4級，多達19縣市有感。中央氣象署針對台北市、宜蘭縣發布災防告警訊息。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，算是中深層的地震，這個地震因為深度比較深，所以對地表影響比較小一點，造成宜蘭武塔、花蓮太魯閣4級震度，北部地區平均有3級震動的情況。

地震發生在宜蘭蘇澳陸上，吳健富表示，這個地震成因，基本上就是板塊活動造成的影響，台灣東部的菲律賓海板塊往北隱沒下去到歐亞大戶板塊的下緣，所以造成北邊地震深度從淺到深都有。這個地震主要發生在沖繩海槽西側的位置。

吳健富表示，因為震源深度是中深層地震，對地表影響都是平均震度的表現。4級震度位置算是滿侷限的區域，大部分區域3級或2級影響，大部分民眾都有感覺到地震的發生。

吳健富表示，因為這個地震達到國家級警報發布的標準，預估規模有5.0，部分地區針對預估4級區域發布國家級警報。氣象署在地震發生16.6秒發布警報，為什麼時間比較長，因為這個地震的深度比較深，從震源傳上來大概有10幾秒，地表收到之後才會啟動、計算規模和預估位置。

之所以針對台北市和宜蘭發布國家級警報，吳健富表示，台北是盆地效應，所以場址效應加乘，台北站達到宜蘭下限，大約4級的程度。

吳健富表示，這是一個獨立的事件，0403地震的震央靠近外海、比較南邊，深度和位置來判斷，今天地震是獨立的地震事件。而0403地震的餘震表現已經趨近於背景平均值，0403餘震已經恢復到平常狀態，所以不會再特別提到地震是否屬於0403餘震。

他表示，這個地震半徑15公里從1973年起的歷史資料，附近發生滿多規模5.5地震，有2076筆。今天地震是比較深層的地震。板塊隱沒在這邊會分兩層，一個比較淺，一個比較深的部分。

「昨天的與那國島地震也是獨立事件」。吳健富表示，昨晚11時26分在東部外海發生規模5.9地震，靠近與那國島北邊位置，這個地震對台灣觀測網是網外的地震，因為台灣觀測網的測站都在陸地上，去測比較外海部分相對比較沒那麼精準，國外測得深度100多公里，台灣卻是測得15.3公里，因為網外精準上礙於台灣沒有測站，這是速報處理，之後氣象署會再人工調校。

吳健富表示，從昨天深夜地震和今天上午地震，台灣地區規模5到6地震其實相當多，去年有148個，前年有32個，平均一年45個。這是數學上的平均，並非每年都這麼多，但可以參考每年會有45個規模5至6的地震，至於發布地震報告一年有144個。

吳健富說，台灣屬於板塊碰撞很活躍的地區，平時就應該做好相關的防震準備，避免地震來襲時遭重物或沒固定好的東西砸傷或損失。

台灣地震活動統計。圖／中央氣象署提供

台灣板塊構造。圖／中央氣象署提供

歷史地震分布。圖／中央氣象署提供

震度分布。圖／中央氣象署提供